Asaja Córdoba celebra la ampliación del periodo de monterías suspendidas por las lluvias en la provincia

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Córdoba ha celebrado este miércoles la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de ayer martes de la resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se amplía, con carácter excepcional, el plazo para celebrar aquellas monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión que no han podido celebrarse durante el periodo hábil de caza en la temporada cinegética 2025/26.

Se trata, según ha informado la patronal agraria en una nota, de "algo totalmente excepcional ante la meteorología tan adversa" que se está registrando desde enero y, "del mismo modo que las continuadas borrascas están afectando de forma muy preocupante a la recolección del olivar y los cítricos, o a la siembra de cultivos herbáceos anuales, la actividad cinegética también se está viendo seriamente afectada".

La lluvia ha supuesto que "en muchas fincas se hayan desbordado ríos y arroyos, se hayan roto caminos, se hayan tumbado alambradas, y el barro ha provocado que estas áreas sean intransitables". Por ello, "en Andalucía se estima que pueden ser centenares las actividades cinegéticas comunicadas que podrían no haber sido celebradas a fecha del próximo 8 de febrero, en la que estaba prevista la finalización del periodo hábil de caza para estas modalidades".

Por tanto, en esta resolución se recoge literalmente que "las monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión que, habiendo sido comunicadas y prevista su celebración en los meses de enero y febrero dentro del período hábil de caza del ciervo, gamo, muflón y jabalí en la temporada cinegética 2025/26, no han podido celebrarse por causas meteorológicas, podrán llevarse a cabo hasta el próximo 28 de febrero de 2026, teniendo este plazo adicional carácter improrrogable."

Asaja Córdoba ha agradecido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente "la celeridad con la que ha atendido esta petición", y ha valorado "muy positivamente su predisposición y empatía ante estas circunstancias excepcionales, para con el sector".