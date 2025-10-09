Ascienden a tres los detenidos por una reyerta en el centro de Loja (Granada) este pasado miércoles

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en el marco de la investigación abierta tras una reyerta que tenía lugar pasado el mediodía de este miércoles en el centro de Loja, en el Poniente de Granada, tras la cual se detenía en primer lugar a uno de los implicados mientras se analizaba el grado de implicación del resto.

Así lo han indicado fuentes de la investigación consultadas por Europa Press. El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, del PP, se pronunció en redes sociales acerca de este "altercado en pleno centro de Loja", el cual indicó que contó con la participación "nuevamente de inmigrantes que vienen a molestar y no respetar".

"Si hubiera una ley contundente, que cuando una persona que viene a delinquir fuera expulsada de forma inmediata, otro gallo cantaría. Sin efectivos suficientes de Guardia Civil, sin patrulla permanente en Loja", lamentó Camacho, y "sin una ley que castigue al que actúa así, cada vez vamos a peor".

En respuesta a estos comentarios, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha indicado este jueves que Loja no sufre una situación de inseguridad "que obligue a una vigilancia permanente por parte de la Guardia Civil" pese a "algunas peleas de manera episódica" y ha afeado a su alcalde que atribuya a una "presunta inacción" de este cuerpo de seguridad estatal "cualquier altercado que se produzca" en este municipio.

Montilla ha indicado este jueves al alcalde que es "el responsable de la seguridad en su municipio y a través de la Policía Local debe garantizar la convivencia en sus calles".