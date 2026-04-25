Aslándticos presenta '20 Años Fatal de Los Nervios', su nuevo trabajo de estudio para celebrar el vigésimo aniversario

La banda cordobesa Aslándticos presenta '20 Años Fatal de Los Nervios', su nuevo trabajo de estudio, con el que conmemora el vigésimo aniversario de 'El Mundo Está Fatal de Los Nervios', el disco que marcó el inicio de su trayectoria. - ASLÁNDTICOS

CÓRDOBA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda cordobesa Aslándticos presenta '20 Años Fatal de Los Nervios', su nuevo trabajo de estudio, con el que conmemora el vigésimo aniversario de 'El Mundo Está Fatal de Los Nervios', el disco que marcó el inicio de su trayectoria.

Según recoge la información de la plataforma de promoción de la banda, compuesto por diez temas que combinan reediciones de algunos de sus grandes éxitos con canciones inéditas, este nuevo disco reúne la energía positiva de la banda al ritmo de ese mestizaje sonoro que constituye su sello más reconocible.

La historia de Aslándticos comenzó hace más de 20 años en Córdoba, a espaldas de la antigua fábrica de cementos Asland, donde Bueno Rodríguez, Alberto Invernón y Jorge Carmona se reunían para componer y tocar sus propias letras. Así fue hasta que con el dinero de su primer concierto pudieron grabar su primera maqueta.

Ya entonces demostraban una fuerte personalidad marcada por una gran riqueza instrumental, canciones con mestizaje cultural y letras comprometidas con la realidad social y de su público, con temas universales como el amor o la alegría con un estilo fresco y directo. Desde entonces, la historia de Aslándticos es imparable. Se dieron a conocer con su primer disco, 'El Mundo Está Fatal de Los Nervios', y no han parado de cosechar éxitos en festivales e importantes salas del país.

Así, Aslándticos celebra dos décadas desde la reedición de su primer álbum, un hito que los catapultó al éxito. Participaron en el rodaje y la banda sonora de la película '¿Por qué se frotan las patitas?' de Álvaro Begines, junto a Lola Herrera y Raúl Arévalo. En 2017 su single 'Mi primer día' volvió a sonar con fuerza tras participar en un anuncio de Donuts y en 2018 lanzaron 'Infinito' en colaboración con una publicidad de Yoigo.

En su dilatada trayectoria cuentan con temas como 'Mi Primer Día', 'La Forma De Mirar', 'La Receta' o 'Infinito' que han conseguido situarse en los primeros puestos de las listas de éxitos en varias ocasiones. Lejos de etiquetas convencionales, Aslándticos se han mantenido fiel a su esencia creando un sonido propio sin renunciar al aprendizaje y la madurez que han ido adquiriendo con los años.

Durante su camino han contado con colaboraciones de artistas de la talla de El Canijo de Jerez, Juanito Makandé, Jonás Beramí, India Martínez, Dinero, Tomasito, Rozalén, Arianna Puello, Manu Badenes, Ignatius Farray, La Suite Bizarre, La Pegatina, Zulú 9.30, Canteca de Macao, Hugo Salazar, William Miller e Iván Hermés.

LA GIRA

Aunque cuentan con siete álbumes publicados, Aslándticos es una banda que se hace más fuerte si cabe en los directos, por ello, no podía faltar en esta nueva etapa en la que celebran el 20 aniversario de su primer disco una gira con la que recorrerán la geografía española y en la que contagiarán al público con su gran capacidad de conexión y sus letras positivas con mensajes vitalistas.

No en vano, los componentes de Aslándticos han señalado en varias ocasiones que "la música cambia el mundo" y sienten que "cada canción puede tener la responsabilidad de acompañar a las personas en un momento bueno o malo, de abrazarlos o de sostener emociones". Aslándticos cree en "el efecto sanador de la música como mantra" y afrontan cada directo como "una celebración de la vida".

De este modo, tras pasar este viernes por Punta Umbría (Huelva) y este sábado por Cuart de Poblet (Valencia), estarán presentes en mayo en Viñarock (día 1), Terrasa (día 8), Cártama (Málaga) (día 16), Madrid (23 de mayo) y en el Festival de la Guitarra de Córdoba, el día 2 de julio, en espera de más citas.