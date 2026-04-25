Elías Bendodo pide al PSOE que al inicio de la campaña "pida perdón" a los malagueños por "la chapuza" del AVE

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, durante un acto de precampaña del PP en Málaga junto a la candidata Carolina España y al alcalde, Francisco de la Torre. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha instado este sábado al PSOE a aprovechar el inicio de la campaña electoral, que coincide con la reapertura parcial de la conexión por alta velocidad con Madrid, "para que pidan perdón a los malagueños por la chapuza ocasionada con el AVE".

En un acto de precampaña en la capital malacitana, el dirigente 'popular', que ha estado acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la candidata a las elecciones autonómicas por la provincia, Carolina España, ha criticado "tintes electoralistas" en la reapertura parcial de la conexión por alta velocidad con Madrid tras cuatro fechas distintas dadas por Adif. "Que pidan perdón por todo el daño que ha hecho y le sigue haciendo a Málaga dejándola tirada sin AVE", ha dicho.

Además, Bendodo ha insistido en que la reapertura de la conexión por alta velocidad con Madrid es "parcial", ya que "las frecuencias bajarán hasta un 40%" y ha subrayado que, "como mínimo, no se recuperará la normalidad hasta final de año": "Basta de triunfalismos. En tres meses han demostrado su incompetencia para reparar el talud de Álora. Este es una AVE incompleto, esta no es la alta velocidad que conocemos", ha destacado.

De esta forma, el dirigente del PP ha recordado que los socialistas en el Congreso votaron en contra de las medidas propuestas por la formación 'popular' para paliar los efectos de la desconexión, como ayudas a los sectores afectados, soluciones provisionales para evitar el trasbordo en autobús o la eliminación del peaje de la Costa del Sol y las Pedrizas. "El Gobierno sólo ha dedicado a Málaga insultos, desdén y castigo", ha recalcado.

"El Gobierno no ha sido capaz de poner en marcha ni una sola de las medidas que llevamos pidiendo desde el Partido Popular por cielo, tierra, mar y aire", ha valorado.

Por otro lado, Bendodo ha mostrado su apoyo a la formación provincial y ha remarcado que "el PP de Málaga va a estar a la altura de unas elecciones andaluzas cruciales para nuestra comunidad".

Sin embargo, ha pedido "prudencia" y insistido en que "hay que pelear la mayoría absoluta "hasta el último balón": "El mayor desafío que tiene el PP en estas elecciones es que demos por hecho que la mayoría absoluta está hecha".

Por ello, ha mandado un mensaje a todos los andaluces, "porque Andalucía se juega poder entrar definitivamente en su etapa de consolidación como una de las primeras potencias económicas de España".

"Si hay un proyecto, como el de Juanma Moreno, que es el único que puede ganar las elecciones, un proyecto de éxito; que es el camino que ha llevado a Andalucía a jugar la liga de los grandes junto a Cataluña y a Madrid, ¿por qué vamos a optar por una opción peor?", ha enfatizado.

Ante ello, Bendodo ha recordado que la "hoja de servicios" de María Jesús Montero en Madrid es la de "no aprobar unos presupuestos en esta legislatura, 100 subidas de impuestos y un reguero de corrupción que alcanza a sus principales personas de confianza".

Bendodo también ha señalado a la que ha considerado falta de credibilidad de la candidata Montero, "que ha prometido 100.000 viviendas". "Sánchez no ha hecho ni una después de prometer 200.000. La política de vivienda del PSOE es un gran fraude inmobiliario", ha señalado.

"NO DAR POR HECHO UNA MAYORÍA AMPLIA YA CONSEGUIDA"

Elías Bendodo ha valorado que el mayor desafío del PP de cara a las elecciones del 17M es "no dar por hecho que tenemos una mayoría amplia ya conseguida", marco en el que ha apelado a "pelear hasta el último minuto".

Ha señalado que la etapa del gobiernos socialista al frente de la Junta llevó a la comunidad a "ser el vagón de cola en todo" y a la "peor sanidad pública, peor educación pública, mayores valores de fracaso escolar y más tasa de desempleo que en ningún lugar de España".

Y lo ha contrapuesto al hecho de que la región ahora "mira de tú a tú a Madrid y Cataluña" al ser, junto a estas comunidades, "las tres potencias económicas de España". "Y esto se puede hacer sin ruido con moderación, en esta vía andaluza que lidera nuestro presidente Juanma Moreno, que ha sido sin duda un camino de éxito", ha apostillado.

"No debemos abandonar esa senda de crecimiento, esa vía de consolidación económica y sin duda, sobre todo, de avances sociales en nuestra tierra", ha dicho el líder del PP, que ha alabado que Moreno haya destinado "la mayor inversión en la historia de Andalucía a sanidad pública, educación pública y servicios sociales".

Bendodo ha puesto en valor el impulso del PP para impulsar el tercer hospital de Málaga, el Virgen de la Esperanza. Y ha criticado que la líder del PSOE andaluz y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, "ha sacado ticket de ida y vuelta. No deja el acta en Madrid", y ha añadido: "Si tú estuvieras convencido de que vas a ganar las elecciones, te vienes para acá con todas las consecuencias... será que no es así".

ACUSA A MONTERO DE "ESTAR PRINGADA" EN LA CORRUPCIÓN

El vicesecretario del PP ha criticado que el Gobierno de España está rodeado por la corrupción que afecta al PSOE, contexto en el que ha dicho que "la primera sanchista del reino, María Jesús Montero, también está pringada en la corrupción".

"Sánchez y Montero se parecen en muchas cosas", ha dicho Bendodo, que ha asegurado que ambos líderes socialista "tienen tres manos derechas. Los dos tienen tres manos derechas. Y los dos se han quemado las tres manos derechas", en referencia, en el caso de Montero, al jefe de gabinete de Montero "sentado en el banquillo", el presidente del Tribunal Económico Administrativo, que "quitaba multas a la gente o empresarios, cobrándole mordidas" y el presidente de la SEPI, "detenido junto a la fontanera".

Esta situación de "las tres manos derechas" de la candidata del PSOE andaluz la ha comparado con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que sus "manos derechas" eran Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, "los tres en la cárcel".

"Yo me imagino cómo estarán los simpatizantes o afiliados del PSOE después de ver el vídeo filtrado diez años después donde se veía que Sánchez 'pedía por la cara del suavón' que se votara en urna. Y Susana Díaz pedía que se votara a mano alzada porque conocía 'la tostá'. Y Sánchez, mientras pedía que se votara en urnas, sus colaboradores por detrás metían una urna llena de papeletas. Tenemos un presidente del gobierno que es un pirata. Si le hacía eso a sus propios compañeros de partido, ¿qué le importará el resto de los españoles?", ha criticado también Bendodo.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido en su intervención que las del 17M es una campaña muy importante para el PP: "Tener un gobierno autonómico serio, eficaz, transparente, honesto, comprometido con nuestra tierra, a mí me parece esencial. Continuar con un Gobierno como el que tenemos me parece fundamental".

El regidor 'popular' ha criticado "ruedas en los palos" para los proyectos de Málaga en la etapa socialista y lo ha contrapuesto a la gestión del PP con ejemplos centrados en la "eficacia" de la gestión de los recursos europeos y las inversiones en materia hidráulica.



