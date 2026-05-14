La atmósfera en Granada registra niveles extremos de polen de olivo y altos de gramíneas y parietarias según la UGR. - UGR

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las floraciones de las plantas más alergénicas de la provincia de Granada coinciden en niveles máximos según los registros de la Unidad de Calidad Biológica del Aire de la Universidad de Granada(UCBA-UGR). Olivos, gramíneas y parietarias se encuentran en plena floración y se estima que continuarán así unas semanas más.

Así lo ha dado a conocer la UCBA-UGR en un comunicado, en el que también indica que en momentos puntuales en que se produzcan precipitaciones se podría producir el "efecto lavado de la atmósfera", disminuyendo los niveles de manera puntual.

Desde la unidad de la universidad granadina señalan que reconocer e identificar la planta que causa alergia es un buen mecanismo de prevención, ya que evitar pasar por zonas en las que están presentes puede disminuir la sintomatología alérgica respiratoria.

En el caso de las gramíneas, a pesar de tener flores poco vistosas, sus estambres (estructura masculina en la que se forma el polen) son visibles y fáciles de identificar.

Por su parte, olivos y parietarias, pese a tener flores de pequeño tamaño, sus pétalos blancos son muy identificativos.

Otros mecanismos de prevención de sintomatología alérgica al polen son el uso de mascarillas FPP2 y gafas de sol, mantener cerradas el máximo tiempo posible las ventanas de viviendas, lugares de trabajo y medios de locomoción, seguir las pautas del médico y mantenerse informados en la web de Aerobiología de Andalucía Oriental (www.polen.redugr.es).