Moreno reivindica el papel de las mujeres ganaderas: "Son clave para fijar población en los municipios rurales"

AÑORA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reivindicado el papel de las mujeres ganaderas, "orgullo y marca Andalucía", apuntando que "lideran e innovan cada vez más y son clave para fijar población en los municipios rurales".

Durante una visita a la explotación ganadera El Cruce, de Añora (Córdoba), Juanma Moreno ha puesto en valor el sacrificio, el esfuerzo y el esmero de las mujeres y hombres de la ganadería andaluza, a quienes ha definido como "marca Andalucía", "marca España" y "orgullo de nuestra tierra", durante una intervención ante los medios tras mantener un encuentro con mujeres ganaderas de Los Pedroches y El Guadiato.

Moreno ha subrayado que su visita a una explotación ganadera del Valle de los Pedroches busca "poner el foco en la ganadería", un sector que considera esencial para la economía andaluza y para la vida de los municipios rurales.

Ha recordado que Andalucía cuenta con medio millón de reses bovinas, casi tres millones de pequeños rumiantes, 2,7 millones de cerdos y 28,5 millones de aves, además de 267.000 explotaciones agrícolas y ganaderas.

El presidente andaluz ha destacado que el sector primario representa riqueza, empleo y futuro, con 373.000 personas en la población activa agraria andaluza, el 9% del total, y una industria agroalimentaria formada por 5.800 empresas y más de 62.000 empleos.

En este sentido, ha defendido que la ganadería andaluza ofrece productos "de máxima calidad", desde la leche y los quesos hasta los jamones ibéricos, "donde se controla la calidad y la trazabilidad al centímetro".

Moreno ha dedicado una parte central de su intervención a las mujeres ganaderas, de las que ha resaltado su papel creciente en un ámbito tradicionalmente ocupado en primera línea por hombres. "Hoy las ganaderas andaluzas lideran cada vez más, están innovando cada vez más y están fijando población a los pueblos gracias a esta actividad", ha afirmado.

El candidato del PP-A ha señalado que más del 21% de las explotaciones ganaderas andaluzas tienen como titular a una mujer, un dato que "era imposible pensarlo hace tan solo una década".

También ha destacado la aprobación del Estatuto de Mujeres Rurales y de la Mar, la constitución de la Mesa de Mujeres Rural y la Mar de Andalucía y la apuesta por la formación, con el Grado Superior de Ganadería y Asistencia Sanitaria Animal del IES Los Pedroches de Pozoblanco, donde 51 de sus 94 alumnos son mujeres.

Asimismo, ha recordado que 659 mujeres se han beneficiado de la última resolución definitiva de ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores y ganaderos, y que la convocatoria de ayudas a jóvenes agricultores de 2024 cuenta con 130 millones de euros y una asignación específica para mujeres y para la ganadería.

Moreno ha defendido que el Gobierno andaluz ha mantenido una interlocución constante con el campo durante estos siete años y cuatro meses, con una apuesta clara por la modernización, la formación, la innovación tecnológica y la sanidad animal.

Así, ha destacado 400 millones de euros desde 2019 para modernización de explotaciones agrarias, 300 millones en ayudas a jóvenes y 6.000 incorporaciones a la actividad. También ha recordado que Andalucía es la primera comunidad con una ley de fomento de la producción ecológica y que cuenta con la primera Estrategia Andaluza para la Ganadería Extensiva, que movilizará casi 457 millones en los próximos cinco años.

Además, ha defendido una PAC "sin recortes de fondo" y orientada a la innovación tecnológica, la transformación digital, la sanidad animal y el refuerzo del seguro agrario.

Para Los Pedroches, Moreno ha anunciado la próxima apertura de la Oficina Comarcal Agraria de Pozoblanco, con 1,4 millones, para atender a agricultores y ganaderos de ocho municipios; ha recordado 38 millones movilizados en depuración de aguas residuales, 6,3 millones en la EDAR de Pozoblanco, 771.000 euros para el centro de salud de Añora y cinco millones para el nuevo centro de salud de Villanueva de Córdoba.

También ha resaltado las mejoras en el Hospital Valle de los Pedroches, reconocido como mejor hospital español en tratamiento de fracturas de cadera.

