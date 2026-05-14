Bendodo dice que la política de vivienda del Gobierno es el "gran fraude" por prometer 200.000 y no hacer ninguna

Imagen de archivo del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sostenido que la política de vivienda del Gobierno de España es "el gran fraude, la gran mentira, el gran desengaño para el conjunto de los españoles", toda vez que, según ha sostenido, prometieron 200.000 viviendas y no han hecho ninguna. "Era para callar bocas", ha apostillado.

Así lo ha asegurado el líder 'popular' este jueves en Granada con motivo de su participación, en el marco de la campaña de las elecciones autonómicas, en un foro de la patronal de la construcción en la provincia junto a la candidata número uno por la provincia, Rocío Díaz, y la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo.

Así, ha hecho referencia a sus recorridos por capitales de provincia y muchos municipios de España donde ha dicho preguntar a los alcaldes cuántas de las 200.000 viviendas prometidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le han tocado", para señalar que la contestación ha sido "cero".

En este punto, y tras calificar como "gran fraude" y "gran mentira" la política de vivienda "de Sánchez y Montero", ha dicho que la candidata socialista a la Presidencia de la Junta "viene a Andalucía de candidata y promete 100.000. Eso no se lo cree absolutamente nadie".

Bendodo ha contrapuesto estas afirmaciones y datos a la política de vivienda desarrollada por Juanma Moreno al frente del gobierno andaluz, y ha destacado que ha multiplicado por cuatro el número de viviendas protegidas entre 2012 y 2018. "Pero es que desde el 19 a hoy, Juanma lleva impulsadas 16.000" , ha agregado.

También ha valorado que Moreno ha bajado los impuestos que están relacionados con la vivienda como el de transmisiones patrimoniales y ha dicho se ha puesto a disposición todo el suelo posible porque hay un déficit de vivienda en Andalucía y en España, de forma que a nivel nacional hacen falta un millón de vivienda.

LEY DE VIDA

Bendodo ha cargado contra la Ley de Vivienda y se ha referido al hecho de que en Andalucía un 30% de personas personas que tienen una vivienda para alquilar no lo hacen. "Esta ley de vivienda que aprobó el gobierno y que no entiendo por qué saca pecho, es la ley más nefasta en la historia de España", ha subrayado

Y es que, en su opinión, el texto legal "ahuyenta que los tenedores de vivienda la pongan en el mercado" y ha considerado que con el mismo "das el mensaje de que vas a proteger más al okupa que al propietario de la vivienda".

"Por tanto, hay miedo a la okupación y también miedo a la inquiokupación, que es el caso de que alquiles tu vivienda y no te paguen la renta, y encima tienes que correr con todos los gastos", ha dicho.

En este punto de su intervención se ha referido a Montero en calidad de exministra de Hacienda para criticar que en la declaración de la renta, "si te dejan de pagar la renta y te okupan la vivienda tienes que tributar igualmente".

Y ha defendido la propuesta del PP aprobada en el Senado que ha resumido en una frase: "El okupa será expulsado de la vivienda que okupa ilegalmente en 24-48 horas porque el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental que recoge la Constitución y que el Gobierno no pone en valor sino que por ideología o por los pactos con la izquierda radical protege al Ocupa por encima del propietario legal de vivienda y eso no puede ser"

Además, ha acusado a la presidenta del Congreso de los Diputados de que esa ley aprobada en el Senado "no la mete en el orden del día, a votación, porque perdería el PSOE, perdería el Gobierno y saldría adelante la Ley de Vivienda del Partido Popular. Ese es el fraude de este Gobierno".