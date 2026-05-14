Canal Sur emitirá un especial cierre de campaña este viernes en el informativo N2 y 'El Mirador de Andalucía'

Archivo - Instalaciones de Canal Sur en Sevilla. - CANAL SUR - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión ha preparado un programa especial con motivo del cierre de la campaña electoral previo a la jornada de reflexión, según establece el Plan de Cobertura de RTVA para las Elecciones Autonómicas del 17M.

En Canal Sur Televisión, el programa especial Noticias 2 de cierre de campaña se emitirá a las 21,10 horas. La periodista Marta Paneque conducirá este espacio en el que se realizarán conexiones en directo con los actos organizados por los partidos para "poner el broche final a la campaña electoral". De esta forma, los espectadores tendrán la oportunidad de ver y escuchar los últimos mensajes de los líderes políticos antes de la jornada de reflexión, tal y como ha subrayado la cadena en una nota de prensa.

En Canal Sur Radio, la editora de 'El Mirador de Andalucía', Natalia Barnés, será la encargada de este especial cierre de campaña, con conexiones en directo y un repaso a "los principales hitos acontecidos en los últimos días".

Durante toda la campaña electoral, Canal Sur ha realizado un amplio despliegue técnico y humano para ofrecer a los andaluces toda la información generada en el proceso electoral, a través de bloques informativos, entrevistas y debates, tanto en cadena como a nivel provincial.

También la web de la cadena mantiene activo con motivo de las elecciones del 17 de mayo una página especial dedicada a la campaña de los comicios al Parlamento de Andalucía 2026.

La plataforma CanalSur Más ha incorporado un Especial Elecciones, con una selección de los principales contenidos electorales, incluyendo los debates que se han emitido en desconexión y en cadena, así como las entrevistas a los líderes de las formaciones políticas con representación parlamentaria.

