PSOE-A "comparte" con Ecologistas en Acción la "denuncia de retrocesos ambientales" en Andalucía con gobierno de Moreno

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, durante el turno de preguntas formuladas por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, dentro de una nueva edición del ciclo electoral de Europa - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de Ecologistas en Acción para "analizar la situación ambiental" de la comunidad autónoma tras años de gobierno de Juanma Moreno (PP-A) y abordar "las principales amenazas derivadas de sus políticas de derechas".

En el encuentro han participado responsables de la Secretaría de Organización del PSOE-A y de áreas de la Ejecutiva Regional relacionadas con el medio ambiente, que, según ha informado el PSOE-A en una nota este jueves, han coincidido con la delegación de la asociación ecologista en la "creciente preocupación por el deterioro de los mecanismos de protección ambiental impulsados por el PP en la Junta".

Los responsables socialistas han criticado "el proceso seguido por el Gobierno de Moreno en la elaboración de dos normas clave para el futuro ambiental de la comunidad, las leyes de Gestión Ambiental de Andalucía (Legam) y la de Montes", y han denunciado la "falta de diálogo real, transparencia y rigor técnico, así como el claro sesgo legal hacia la desregulación y la pérdida de garantías".

En este sentido, desde el PSOE-A han reiterado el "compromiso" de la candidata a la Presidencia de la Junta y secretaria regional socialista, María Jesús Montero, con la "derogación de ambas normas del PP en cuanto se produzca un cambio de gobierno y sea presidenta andaluza, con el objetivo de recuperar un marco legislativo que proteja el medio ambiente, el territorio y el interés general frente a la especulación".

Durante la reunión también se ha abordado el desarrollo de las energías renovables en Andalucía y, a este respecto, los representantes regionales socialistas han subrayado que en el PSOE-A están "claramente a favor de la transición energética hacia las renovables, que, además de ser más ecológicas y limpias, son más económicas y permiten avanzar hacia una soberanía energética imprescindible en el actual contexto sociopolítico".

No obstante, desde el PSOE-A se ha advertido de la "urgencia de poner fin al 'todo vale' impuesto por el Gobierno de Moreno, caracterizado por la falta de planificación y por una preocupante desregulación ambiental alineada con las posiciones de la ultraderecha".

En esta línea, el PSOE-A y María Jesús Montero incorporan en su programa electoral la aprobación, "con la mayor celeridad posible, de un Plan Andaluz de Ordenación de las Energías Renovables que ponga fin a la implantación desordenada de proyectos y garantice su compatibilidad con el desarrollo territorial, rural y ambiental, con protección especial de los suelos de alto valor agrario, ambiental y paisajístico".

Este plan se complementará con más medidas estratégicas, como "el impulso masivo del autoconsumo, el fomento de las comunidades energéticas y el desarrollo de planes específicos contra la pobreza energética, con el objetivo de asegurar que la transición energética sea justa, equilibrada e inclusiva en nuestra tierra".

"Andalucía no puede permitirse un modelo que enfrente desarrollo y sostenibilidad. Necesitamos planificación, rigor y compromiso con el territorio", han insistido los portavoces socialistas, y han resaltado que, "frente al desmantelamiento ambiental del PP, los socialistas ofrecemos un proyecto serio que protege nuestros recursos naturales y garantiza oportunidades para el futuro".

El PSOE-A continúa "manteniendo encuentros con colectivos sociales y ambientales para seguir construyendo la alternativa sólida que devuelva a Andalucía el liderazgo en políticas de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático", concluye la nota socialista.

