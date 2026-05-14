Margarita Robles destaca en La Carlota el compromiso del Gobierno con la defensa y el empleo en Córdoba

Margarita Robles (centro), en un acto del PSOE en La Carlota, entre Rafi Crespín y Antonio Granados. - PSOE

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves el municipio cordobés de La Carlota, donde ha trasladado su "emoción" y satisfacción por compartir una jornada con representantes institucionales, vecinos y trabajadores comprometidos "con una sociedad mejor, más justa y basada en el trabajo y los compromisos reales", destacando, además, el compromiso del Gobierno de España con la defensa, el empleo y el desarrollo de Córdoba.

En una atención a medios, junto a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el alcalde carloteño, el socialista Antonio Granados, la ministra ha reivindicado la gestión desarrollada en los últimos años por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, subrayando que "han sido momentos difíciles en los que siempre hemos tratado de estar al lado de los ciudadanos, muchas veces en silencio, sin alardes, pero ofreciendo resultados".

Margarita Robles ha defendido el proyecto socialista como "un proyecto honesto, de trabajo y de mejora", y ha destacado el "orgullo" que siente por las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, reiterando la necesidad de seguir impulsando inversiones estratégicas en materia de defensa.

En este sentido, Robles ha recordado la apuesta del Ministerio de Defensa por la provincia de Córdoba y, especialmente, por el desarrollo de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), una infraestructura que ha definido como "esencial y fundamental" para el presente y el futuro industrial y económico de la provincia.

En relación con ello, la ministra ha afirmado que "la apuesta que ha hecho el Gobierno de España y el Ministerio de Defensa va a continuar y será muy importante para toda la provincia de Córdoba", y ha señalado que "invertir en defensa es invertir en paz, en seguridad y en libertad", destacando que estas inversiones permiten dotar a militares y guardias civiles "de los mejores medios", además de generar oportunidades de empleo y crecimiento industrial.

Robles ha asegurado también que el impulso a la Base Logística del Ejército de Tierra y a la industria de Defensa supondrá "crear empleo de verdad", basado "en la convivencia, la tolerancia y el respeto".

La titular de Defensa ha concluido señalando que esta visita a La Carlota representa "un día muy importante" por el compromiso compartido entre administraciones e instituciones para seguir avanzando en el desarrollo económico y social de Córdoba.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha agradecido la visita de la ministra a su municipio, La Carlota, y le ha trasladado lo que supone ya para la economía y el empleo de la provincia la BLET, un proyecto que, ha recordado, "tiene sello y ADN socialista", y que "tirará de la riqueza del territorio gracias a una inversión de más de 500 millones de euros y la creación de alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, para los que ya existen numerosos grados formativos en marcha".

Por otro lado, Crespín ha llamado a la movilización masiva el próximo domingo 17 de mayo, para "lograr en las urnas una mayoría progresista que cambie el rumbo del Gobierno andaluz", ya que, "si todas y todos vamos a votar, ganamos seguro, porque somos más quienes queremos y necesitamos una sanidad pública y de calidad, quienes pedimos una educación gratuita y accesible en todos los niveles, independientemente de la cartera o la cuna que tengas, y una Dependencia que dé dignidad a la vejez de nuestros mayores".

En este sentido, ha pedido el voto para el PSOE este domingo para "hacer presidenta a María Jesús Montero, y restituir la fortaleza y pervivencia de los servicios públicos, que anclan a las clases medias y trabajadoras".

Por su parte, el alcalde de La Carlota, Antonio Granados, ha recordado que "estamos en la recta final de la campaña electoral del 17M y La Carlota puede servir como ejemplo de la apuesta municipal por los servicios públicos y su mantenimiento, como ha hecho el PSOE desde el Ayuntamiento".

Granados ha indicado que "podemos decidir en las urnas hacia dónde queremos caminar y el futuro que queremos" y ha resaltado que la BLET tuvo el respaldo del PSOE de Córdoba desde el inicio y, por tanto, "sello socialista desde el Gobierno de España".

El alcalde ha indicado que "esta locomotora del empleo tendrá incidencia en toda la provincia" y ha avanzado que La Carlota mantiene en expansión un polígono industrial, con 2,5 millones de metros cuadrados, en el que ya se están asentado empresas, a la vez que hay ahora en construcción en el municipio 470 viviendas, para satisfacer las necesidades residenciales.