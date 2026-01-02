La audiencia de Canal Sur sumó seis décimas en diciembre hasta el 9,6% de cuota y la del mensaje de Moreno rozó el 12%

Sede de Canal Sur Televisión en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). - RTVA

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha despedido el año 2025 con una cuota de audiencia del 9,6% en diciembre, un dato que supera en seis décimas al registrado en noviembre y que es "el mejor dato de los últimos cuatro meses", mientras que el mensaje de fin de año del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, emitido el 31 de diciembre a las 21,00 horas, registró una cuota del 11,8 por ciento.

Así lo han puesto de relieve desde la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en una nota de prensa difundida este viernes en la que se destaca además que, el pasado día de Nochevieja, 31 de diciembre, la cadena autonómica andaluza alcanzó un 12% de 'share', con "un pico en algún momento de la emisión de 2.329.000 de espectadores".

Con estos datos, desde la RTVA valoran que Canal Sur "se consolida como la tercera cadena autonómica entre todas las que forman parte de la Forta, ocupando también el 'top 3' en Andalucía".

En relación a la programación especial emitida el 31 de diciembre, destaca el Mensaje de Navidad del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que registró un 11,8% de cuota, con "255.000 personas que lo vieron en algún momento de la emisión".

Uno de los momentos más seguidos este 31 de diciembre fue el Especial de Fin de Año 'Somos 2026', realizado desde Sierra Nevada y conducido por los presentadores Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hiniestrosa. El programa completo alcanzó un 12,7% de 'share', con una cobertura total de 1.623.000 personas.

También durante el último día del año 2025, algunos programas mantuvieron el liderazgo en su franja habitual, como 'La tarde, aquí y ahora', con el 14,3% de cuota y "récord de temporada" en el número de espectadores, con un total de 597.000 personas, según destacan desde la RTVA.

Por su parte, el programa 'Andalucía directo', con un 17% de 'share' y una audiencia media de 308.000 espectadores, también superó los registros de temporada, mientras que 'Cómetelo' acaparó el 13,7% del mercado audiovisual andaluz.