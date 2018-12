La Audiencia de Córdoba ratifica el archivo de la denuncia contra el alcalde de Lucena por el mercadillo

Publicado 29/11/2018 13:11:35 CET

La Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado el auto de archivo y sobreseimiento, dictado con anterioridad por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lucena (Córdoba), de la denuncia interpuesta por el edil no adscrito Vicente Dalda y otros dos vecinos del municipio contra el alcalde del mismo, Juan Pérez (PSOE), en relación al mercadillo de los domingos autorizado en el Polígono Industrial de Los Polvillares por la Gerencia Municipal de Urbanismo en 2014.

Así lo ha anunciado este jueves en un comunicado el PSOE de Lucena, señalando que la Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado en su auto el recurso de apelación presentado por Dalda al entender que la prevaricación administrativa, delito del que se acusaba al alcalde, "requiere un plus de antijuridicidad en la resolución".

De igual modo y según recoge el auto judicial, se requeriría "la subjetiva anteposición de la voluntad del autor respecto a lo que la norma dispone, decidiendo que aquella voluntad se erija en fuente de normatividad de manera conscientemente y caprichosa, lo que no ocurre" en el expediente en cuestión, que además cuenta, según subraya la Audiencia "con múltiples informes técnicos que se muestran favorables a lo acordado".

Los magistrados de la Audiencia Provincial añaden en su resolución que "no basta con la contradicción con el derecho para que una acción sea calificada como delictiva", sino que "será preciso algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infracción penal, y este plus viene concretado legalmente en la exigencia de que se trate de una resolución injusta y arbitraria y ello indiciariamente no ocurre en este supuesto".

A la vista de este auto de archivo, desde el PSOE de Lucena se ha hecho una "valoración positiva", al entender que viene a ratificar "la buena conducta en todo momento del alcalde Juan Pérez, en particular, y del Ayuntamiento, en general, en este asunto".

Ello evidencia, además, en opinión del PSOE lucentino, "que esta denuncia, como todas las que ha puesto Dalda, nacen del rencor hacia el PSOE y la figura política de Juan Pérez".

De hecho, a juicio de los socialistas, "desde su llegada al Pleno, la estrategia de Vicente Dalda ha sido la de dinamitar las pautas de convivencia de Lucena, también en la vida interna del Ayuntamiento, con denuncias que vamos viendo ahora como se archivan".

El resultado, según ha concluido el PSDOE de Lucena, es que "Dalda acumula fracasos y derrotas en su intento de judicializar la vida política de Lucena", pues "la Fiscalía también le archivó su denuncia ante el Tribunal de Cuentas y ahora la Audiencia Provincial le dice que no llevaba razón en su denuncia por el mercadillo".