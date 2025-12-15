AUG alerta de "desprotección" en Andalucía frente a "aumento y sofisticación" de narcotráfico: "Estamos solos"

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil junto a la playa - 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido este lunes sobre la evolución del narcotráfico en los últimos años, un fenómeno que se ha "adaptado a las nuevas tecnologías y desarrollado complejas formas de introducción de estupefacientes", así como de su "exponencial aumento" en Andalucía, una situación que resulta "inversamente proporcional" al incremento de efectivos de la Guardia Civil, lo que genera entre los agentes una sensación de "abandono institucional y ministerial".

"Algunos de los principales problemas son la falta de personal y de plantilla, especialmente en Andalucía, donde faltan miles de guardias civiles. Esta carencia multiplica las dificultades a las que nos enfrentamos, por ejemplo, en la atención a los avisos por alijos de droga, especialmente en provincias como Huelva y Cádiz. Todo esto está aumentando mientras que la plantilla de guardias civiles a nivel nacional disminuye. Calculamos que en toda España pueden faltar alrededor de 25.000 efectivos", ha señalado el secretario provincial de la AUGC en Huelva, Lucas Lavilla, durante una atención a medios de comunicación en Sevilla. No obstante, ha aclarado que los datos del Ministerio del Interior apunta a una falta de 17.000 efectivos.

En este sentido, desde la AUGC han urgido la adopción de diversas medidas, entre ellas la declaración de zona de especial singularidad en zonas como Cádiz. Esta figura, según han asegurado, permitiría una mayor protección penal y la aplicación de los tramos más altos del Código Penal para determinados delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo el denominado "petaqueo" y a todas las personas que colaboran con estas organizaciones criminales, un aspecto que consideran "básico".

"NO PODEMOS HACER NADA SIN MEDIOS Y SIN PROTOCOLOS"

Desde la Asociación han alertado de que no se están dotando los "medios necesarios", que las plantillas se encuentran "muy por debajo de lo requerido" y que no existe una protección penal "suficiente" que contribuya a reducir la "inseguridad" a la que se enfrentan los guardias civiles.

"Los compañeros no pueden hacer absolutamente nada sin medios. Además, no contamos con protocolos establecidos para actuar cuando, por ejemplo, una lancha accede por un río. No sabemos qué más tiene que ocurrir en España ni cuántos guardias civiles o policías más tienen que ser asesinados para que, por ejemplo, se nos reconozca como profesión de riesgo", ha advertido Lavilla.

En este contexto, Huelva es la principal provincia señalada por los agentes como uno de los focos del narcotráfico en Andalucía. Así, según los datos aportados por la AUGC, durante el año 2025, la droga incautada en Huelva en grandes operativos ha ascendido a unos 42.000 kilogramos de hachís y 3.200 kilogramos de cocaína. Asimismo, han resaltado el aumento del armas intervenidas durante este año en la comunidad, así como el incremento de la violencia ejercida por las organizaciones criminales, principalmente para protegerse frente a los denominados "vuelcos" o robos de droga por parte de otros grupos criminales.

"PROFUNDA Y ABSOLUTA SOLEDAD" ENTRE LOS AGENTES

En el caso de Cádiz, el secretario provincial de AUGC, Víctor Carrasco, ha advertido de una sensación de "profunda y absoluta soledad" entre los agentes. "En la provincia de Cádiz los delitos cambian con el paso de los años, y los policías tenemos que adaptarnos en un contexto de falta de personal y de medios. Nos enfrentamos a situaciones de alto estrés en las que debemos tomar decisiones en décimas de segundo. Estamos solos", ha señalado.

Durante su intervención, el responsable de Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Almería, José Manuel Cerezo, ha enmarcado la "grave situación" en la que se encuentra la flota marítima en Andalucía dado que, según ha explicado, las embarcaciones actuales están "obsoletas y permanecen con frecuencia fuera de servicio", bien por revisiones periódicas o por averías, lo que "limita" la capacidad operativa. Además, ha advertido de que las embarcaciones de alta velocidad son "especialmente peligrosas" y requieren de una "formación específica", algo que, a día de hoy, los agentes no estarían recibiendo.

"A esta falta de preparación se suma la antigüedad de los medios materiales, el reducido número de tripulantes y unas plantillas que se mantienen en los mínimos de hace 25 años, a pesar de que las exigencias operativas han aumentado de manera notable", ha señalado.

Además, ha señalado situaciones de "riesgo", como aquellas en las que los guardias civiles deben enfrentarse a narcolanchas en las que se disponen "dos agentes frente a dos o tres tripulantes" de las organizaciones de narcotráfico.

"Somos la policía que vertebra España, pero tenemos que buscar la eficiencia. No tenemos material y no tenemos formación especializada", han enmarcado desde AUG, al tiempo que han instado al aumento de plantillas y al endurecimiento de penas a este tipo de delitos de narcotráfico.