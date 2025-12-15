Desarticulada en Vélez-Málaga una red en poder de material explosivo, dedicada al narcotráfico y 'petaqueo'

Efectos intervenidos en la desarticulación en Vélez-Málaga de una red que tenía material explosivo, dedicada al narcotráfico y 'petaqueo' para otras bandas. - CNP

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han informado del "importante" golpe al narcotráfico dado con la desarticulación de una "peligrosa" trama asentada en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, en poder de "abundante" cantidad de cordón detonador, que supuestamente se dedicaría al tráfico de drogas, especialmente cocaína y MDMA, y labores de 'petaqueo' para bandas afines.

Tres personas han resultado detenidas por su presunta implicación en delitos de tenencia ilícita de explosivo y munición, tráfico de drogas, falsedad documental y/o pertenencia a grupo criminal, según han señalado desde la Comisaría de Policía Nacional en Málaga, a través de un comunicado.

En un registro en una finca del núcleo poblacional de Benajarafe, en Veléz-Málaga, los agentes han localizado una casa de aperos que presuntamente servía a la trama como base de operaciones y que no solo era utilizado como punto de venta de drogas, sino que además acogía un laboratorio para la manipulación de sustancias químicas --MDMA y cocaína--.

Asimismo, han señalado, servía a modo de trastero para almacenar garrafas de gasolina para nutrir de combustible a las narcolanchas de bandas afines. En dicho lugar, los investigadores han intervenido tres bobinas de cordón detonador y dos rollos de mecha lenta, un material explosivo sin documentación que acredite su tenencia, traslado u origen, y que sumó una cantidad total de masa neta explosiva de nueve kilogramos.

La operación, llevada a cabo por agentes del Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en la Comisaria de Vélez-Málaga, se iniciaba a partir de unas informaciones que apuntaban a la venta de droga en una finca enclavada en Benajarafe.

Las diligencias policiales vinieron a confirmar que los investigados acudían a una casa de aperos con frecuencia y que en la misma introducían y sacaban garrafas de combustible y también productos químicos.

En una primera fase, la Policía Nacional detuvo a uno de los principales investigados, en unión a su pareja, después de ser sorprendidos a bordo de un coche con 86 gramos de MDMA, ocultos en la rueda de repuesto. Para continuar con las averiguaciones, se incrementó el seguimiento sobre el responsable de la finca ante las sospechas de que albergue un laboratorio para la manipulación de drogas químicas.

Así, en una segunda fase de la operación policial, los investigadores practicaron un registro en dicha propiedad,, donde intervinieron tres bobinas de cordón detonador y dos rollos de mecha lenta --material explosivo que sumó una cantidad de masa neta explosiva de nueve kilogramos--; 194 cartuchos de distinto calibre; una balanza de precisión; una carabina desmontada; un silenciador; dos cargadores; un armazón y un cañón de pistola; un permiso de conducir falso; entre otros efectos.

El registro culminó, además, con la detención del presunto responsable de la finca. Finalmente, la investigación permitió eliminar un punto de venta de drogas en Vélez-Málaga, y neutralizar las actividades de apoyo logístico a grupos afines de narcotraficantes desplegados en el sur del país.

De los hechos se ha dado oportuno conocimiento el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Málaga, según han precisado desde la Policía Nacional.