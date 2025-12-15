Ocho detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína y tabaco con registros en viviendas del Campo de Gibraltar

Agentes de la Guardia Civil en una operación contra el tráfico de cocaína y tabaco en el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha informado de la detención de ocho personas en un operativo contra el tráfico de cocaína y tabaco en cuatro municipios de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, que ha estado apoyada por 150 agentes.

La operación se está desarrollando desde la mañana de este lunes 15 de diciembre, con una veintena de registros domiciliarios en las localidades de Algeciras, Los Barrios, La Línea y San Roque.

Como ha detallado a los medios la Guardia Civil, hasta el momento se ha procedido a la detención de ocho personas, desarticulando una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, en concreto cocaína, y al contrabando de tabaco.

En el operativo, dirigido por la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, están participado en torno a 150 agentes.