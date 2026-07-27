AUGC advierte de que el número de guardias civiles en los municipios de Córdoba "toca fondo"

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha analizado la ratio de agentes por municipios de la provincia de Córdoba, para lo cual ha relacionado los datos censales del Instituto Nacional de Estadística (INE) con la información oficial sobre plantillas de la Benemérita, teniendo en cuenta el número de efectivos de seguridad ciudadana, y ante ello ha asegurado que el número de guardias civiles en los municipios "toca fondo".

En una nota, la AUGC ha detallado que "el resultado de ese estudio viene a corroborar las continuas denuncias desde hace muchos años, porque la mayoría de localidades presentan tasas muy bajas de guardias civiles por número de habitantes". En el estudio no se han incluido los municipios cuya seguridad ciudadana corresponde a la Policía Nacional, que son Córdoba, Lucena y Cabra.

Así, ha explicado que la localidad con la ratio más baja es La Carlota, con apenas 0,6 agentes por cada mil habitantes, seguida de Aguilar de la Frontera con sólo 0,7. Se quedan en 0,9 Fernán Núñez, Fuente Palmera, Posadas, Rute, La Rambla y Castro del Río. Pero es que las tasas de algunos de ellos son más bajas aún teniendo en cuenta que esos puestos incluyen en sus demarcaciones otros pueblos: el de Fernán Núñez se encarga de Montemayor, el de La Carlota asume La Guijarrosa, el de Fuente Palmera atiende a Fuente Carreteros, La Ventilla, Silillos y Ochavillo del Río, y el de La Rambla tiene Montalbán.

Son también muchos los municipios que no llegan a los dos guardias civiles por cada mil habitantes: 1,1 tiene Pozoblanco; 1,2 Priego de Córdoba; 1,3 Montilla, Montoro, Almodóvar del Río, Villanueva de Córdoba, Nueva Carteya, Hornachuelos, Moriles e Iznájar; 1,4 Fuente Obejuna y Cañete de las Torres; 1,5 Puente Genil y Bujalance; 1,6 Hinojosa del Duque y Benamejí; 1,7 Peñarroya-Pueblonuevo y Adamuz; 1,8 Espejo.

Y en algunos de ellos ocurre lo mismo que en los anteriores: el puesto de Pozoblanco se encarga de Añora y Pedroche, el de Priego asume Almedinilla, el de Almodóvar del Río tiene Guadalcázar, el de Peñarroya se hace cargo de Los Blázquez, La Granjuela y Valsequillo, el de Hinojosa tiene Belalcázar, el de Villanueva de Córdoba asume Conquista, el de Benamejí tiene Encinas Reales y Palenciana.

Por encima de los dos guardias civiles por cada mil habitantes se sitúan Palma del Río (que se encarga también de Mesas de Guadalora, Céspedes y El Calonge), Baena (baja a 1,9 con Valenzuela), El Carpio (baja a 1,2 con Pedro Abad), Villaviciosa, Belmez, Dos Torres, Luque (baja a 0,9 con Zuheros y Doña Mencía), El Viso (con Villaralto), La Victoria (con San Sebastián de los Ballesteros) y Alcaracejos.

Mientras que superan los tres efectivos Carcabuey, Monturque y Espiel (baja a 1,7 con Obejo y Villaharta). Y las mayores ratios se dan en Fuente Tójar con un 10,5; 5,8 en Santa Eufemia; 5,7 en Cardeña; 5,1 en Villanueva del Duque (con Fuente la Lancha); cinco en Torrecampo (baja a 3,7 con El Guijo).

"PLANTILLAS NO DISPONIBLES Y AGRAVAMIENTO DEL PROBLEMA"

"A la vista de estos datos no es de extrañar que la provincia presente una de las ratios de guardias civiles por habitantes más bajas de todo el país", han advertido desde AUGC, para remarcar que "el problema es aún más grave teniendo en cuenta que un elevado porcentaje de esas escasas plantillas no está disponible, debido a las situaciones de incapacidad temporal, las vacaciones y permisos de distinta índole y la detracción de efectivos para los equipos especializados como ROCA, Viogen y otros, que son muy necesarios, pero deberían dotarse de personal destinado específicamente a esas unidades".

Ante ello, desde la asociación profesional se han puesto a disposición de los alcaldes y de las instituciones provinciales para informarles con datos concretos sobre "la situación real de la seguridad pública en los municipios de esta provincia".

Además, han avanzado que "en algunos de los municipios empeorará la situación a partir de septiembre, cuando sean efectivos los destinos que se publicaron hace un mes, porque se reducirán las plantillas de los puestos de Bujalance, Fernán Núñez, Castro del Río y Moriles, mientras que el puesto de Peñarroya perderá nada menos que cinco guardias civiles".

De hecho, han avisado de que "al materializarse esos destinos se irán más agentes de los que llegan a esta provincia, a pesar de las más de 200 vacantes existentes y de haber perdido un 9,8% de la plantilla en los últimos cuatro años, siendo desde hace muchos años la provincia andaluza con menos efectivos".

Por ello, ven "incomprensible que Córdoba esté entre las cinco provincias de todo el país a las que llegan menos guardias civiles en la última resolución de destinos, y que sus refuerzos supongan apenas el 4% de los recibidos en Andalucía", algo que "conlleva que se perpetúe y agrave la situación, con la mayoría de los puestos de esta provincia sin poder abrir apenas sus dependencias para atender a los ciudadanos, y con las escasas patrullas disponibles formadas precariamente con efectivos de distintas unidades para encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente, muy distantes unas de otras", han expresado.