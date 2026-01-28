Aumentan a cuatro las carreteras de la red autonómica en Córdoba cortadas por el temporal

La A-3127, cortada a causa del temporal. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha confirmado el corte de la circulación en una nueva carretera de la red autonómica en la provincia de Córdoba, en concreto, la A-3127, que permanece cortada en el pk 6+200, a unos seis km de Castro del Río hacia Cañete de las Torres. Con esta, actualmente son cuatro las carreteras autonómicas que presentan restricciones al tráfico en Córdoba.

Cabe recordar que las otras vías anteriormente cortadas y que siguen sin cambios son la A-306, en el pk 14, que se ubica entre las localidades de Bujalance y Cañete de las Torres; la A-379, que registra un corte a la altura del pk 39+215, en Santaella, y la antigua C-336, en el pk 0, en Monturque, debido a una inundación de la misma por la subida cauce río Cabra.

Por el contrario, a primera hora de la tarde la carretera A-309 ha quedado abierta al tráfico "con precaución" en el pk 34+500, en el término municipal de Córdoba, a diez km de Castro del Río y 17 km de Bujalance. En esta zona "ha bajado el agua y se empieza a dar paso con precaución para descongestionar el tráfico".

Igualmente, la A-3126 ha sido reabierta "con precaución" en el pk 4+000, en el término municipal de Baena, pero a 4,5 km de Valenzuela y 12,5 de Cañete, y también en el PK 4+800 por cruce de agua. También vuelve el tráfico "con precaución" en la A-305, en el pk 40+000, también en Baena ya 5,5 km de Valenzuela y 16 km de Baena.