La autora Mercedes Guerrero descubre en 'El viñedo dorado' a una mujer valiente que adquiere una bodega en California

La autora cordobesa Mercedes Guerrero presenta su nueva novela, 'El viñedo dorado', en la colección Grandes Novelas de la editorial Penguin Random House, en la que descubre a una mujer valiente tras adquirir una bodega en California. - EDICIONES B

CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La autora cordobesa Mercedes Guerrero presenta su nueva novela, 'El viñedo dorado', en la colección Grandes Novelas de la editorial Penguin Random House, en la que descubre a una mujer valiente tras adquirir una bodega en California.

Según recoge la información de la editorial, la novela se desarrolla a principios del siglo XX, bajo el sol de California y entre viñedos, donde May Desmond disfruta, por fin, de la vida por la que tanto ha luchado. Acaba de adquirir una bodega en la que ha volcado todas las esperanzas, pero la llegada inminente de la ley seca amenaza con truncarlo todo. Sin embargo, ha recorrido un largo camino como para darse por vencida.

Tras su mirada serena, May oculta una falsa identidad y una historia marcada por el dolor y la pérdida que nadie conoce. Desde sus orígenes humildes en el sur de España hasta la traumática experiencia de sobrevivir al naufragio del Titanic y su paso por La Habana --donde conoció el amor y el desengaño, la ambición y la traición--, la joven siempre ha desafiado la fuerza del destino y no dudará en volver a hacerlo.

Con el fascinante paisaje de los viñedos del valle de Napa como telón de fondo, esta novela descubre a una mujer valiente capaz de abrirse paso en un mundo desalmado, donde los secretos y las emociones laten con la fuerza embriagadora del vino.

En concreto, Mercedes Guerrero (Aguilar de la Frontera, 1963) es diplomada como técnica de empresas y actividades turísticas y ha dirigido distintos negocios relacionados con el sector antes de emprender, en 2010, su carrera como escritora. Gran lectora y apasionada de la historia, sus narraciones destacan por las experiencias y los sentimientos de los personajes, además de una visión amena y dinámica del contexto histórico en que se desarrollan.

Tanto su primera novela, 'El árbol de la diana', como 'Las sombras de la memoria' son lecturas prescriptivas en Francia para los estudiantes de español. También es autora de 'La última carta', 'La mujer que llegó del mar' y 'Sin mirar atrás'.

En 2020 publicó 'El baile de las marionetas', obra con la que su carrera despegó meteóricamente, pues arrasó en las listas de libros más vendidos y suma multitud de ediciones y miles de lectores. Tres años más tarde, Grijalbo publicó su novela 'La sinfonía de Julia'. Ahora regresa a las librerías con 'El viñedo dorado' de la mano de Ediciones B.