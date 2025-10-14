Auxiliadora Moreno destaca en Córdoba en el Día de la Mujer Rural que "las mujeres son motor" de impulso en este medio

Archivo - La diputada provincial del Partido Popular de Córdoba, Auxiliadora Moreno. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

MONTILLA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial del Partido Popular de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha afirmado que las mujeres son imprescindibles para mantener vivo el medio rural, sostienen la economía, la familia y la comunidad, y constituyen un motor de desarrollo económico y social.

Según una nota emitida por el partido, Moreno ha participado en el acto 'Mujer Rural. Sembrando futuro, liderando el desarrollo de Córdoba', organizado por el PP cordobés con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural en Montilla.

Junto al presidente local del PP de Montilla, Pepe Casas, la diputada ha lamentado que durante "demasiado tiempo" las mujeres rurales hayan sido invisibles, "pero hoy su voz suena más alta y fuerte que nunca", y ha subrayado que reconocer su aportación no solo es un acto de justicia, sino también una inversión en el futuro de Andalucía y Córdoba.

La diputada ha subrayado que las mujeres han impulsado "cambios notables en todos los sectores productivos de la provincia y de la región".

Asimismo, Moreno ha puesto en valor iniciativas como la tarifa plana superreducida para mujeres autónomas en pequeños municipios, programas de formación en sectores emergentes como la digitalización, el II Plan de Igualdad de Oportunidades en los sectores agrario, pesquero y medioambiental, y el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, que garantiza la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.

La diputada ha subrayado que, aunque se han logrado avances en los últimos años, aún queda mucho por hacer. Además, ha reiterado el compromiso del Partido Popular de Andalucía de seguir trabajando por la igualdad en todos los ámbitos y de escuchar a las mujeres rurales para atender sus experiencias, retos y adversidades.

Por su parte, Pepe Casas ha asegurado que el PP de Andalucía sitúa a las mujeres rurales en el centro de sus políticas de desarrollo y futuro. "A diferencia de otros, que se les llena la boca de un feminismo de boquilla, en el Partido Popular trabajamos con las mujeres y por las mujeres, por la igualdad real y efectiva, por impulsar la conciliación laboral y familiar, aumentar la empleabilidad, su formación y oportunidades de futuro", ha señalado.

Por último, el presidente local del PP de Montilla ha destacado la importancia de visibilizar la aportación de las mujeres rurales al desarrollo económico, social y cultural de los municipios. "Las mujeres rurales son motor de vida y desarrollo en nuestros pueblos", ha concluido.