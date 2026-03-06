Avanza la transformación de Santa Adela en Granada con la demolición de 94 viviendas para ganar espacios públicos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, asisten a la demolición de 94 viviendas en Santa Adela. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este viernes las obras que se están desarrollando en el barrio de Santa Adela, donde el Ayuntamiento ha iniciado la demolición de 94 viviendas dentro del proceso de transformación urbana de esta zona del distrito Zaidín.

La visita se ha realizado junto a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en una actuación que permitirá avanzar en la recuperación del espacio público y culminar una nueva etapa del proyecto de regeneración del barrio.

Los trabajos de demolición comenzaron el 2 de marzo y permitirán liberar el espacio necesario para continuar con la transformación del entorno mediante la reurbanización de 2.500 metros cuadrados de viales y la creación de dos nuevos espacios libres que sumarán 4.315 metros cuadrados, donde se habilitará un nuevo espacio público para el barrio, con una plaza central, zonas verdes y áreas de convivencia, concebido como un lugar de encuentro y convivencia para los vecinos y con espacios accesibles para el uso cotidiano.

Estas actuaciones ya se están ejecutando de forma paralela a la demolición de los antiguos edificios.

La intervención forma parte de la fase 3 del proyecto de regeneración urbana de Santa Adela, cuya finalización está prevista para el segundo trimestre de 2026.

Una vez completado el proceso previo de traslado de los vecinos a sus nuevas viviendas, el Ayuntamiento inició la demolición de las 94 viviendas situadas en las calles Pingarrón, San Lorenzo, Ebro y Santa Adela, inmuebles que habían sido previamente expropiados y que son actualmente de titularidad municipal, lo que ha permitido avanzar en el desarrollo de esta actuación urbanística.

La actuación forma parte de un proyecto con una inversión subvencionable de 13,29 millones de euros, que ha permitido la construcción y entrega del edificio de 122 viviendas protegidas finalizado el pasado mes de diciembre y que continúa ahora con las actuaciones de demolición de los antiguos edificios y la posterior reurbanización del entorno.

Esta financiación se articula a través de la colaboración entre administraciones: el Ayuntamiento de Granada, que asume cerca del 48,83 por ciento del coste, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, con un 32,82 por ciento, y la Junta de Andalucía, que aporta el 18,36 por ciento restante a través de los programas de regeneración urbana y vivienda.

El presupuesto incluye las obras de edificación, demolición y reurbanización, los realojos temporales y el trabajo del equipo técnico, además del esfuerzo económico municipal asociado a otros costes derivados del desarrollo de la actuación.

Esta intervención da continuidad al proyecto iniciado con la entrega de las 122 viviendas protegidas del edificio SA-7.2, de las que 59 se destinaron al realojo de antiguos residentes del barrio y 63 se adjudicaron en régimen especial y general.

El edificio incorpora además siete locales comerciales, 71 plazas de aparcamiento y 79 trasteros, configurando una promoción residencial que ha permitido renovar parte del parque de viviendas del barrio.

La comercialización de las viviendas ha sido un éxito, con gran parte de las operaciones financiadas a través de la hipoteca Living Granada de Caja Rural, que permite cubrir hasta el 95 por ciento del valor de la vivienda.

Tras la entrega de las viviendas se inició el proceso de traslado de las familias que aún residían en los edificios antiguos.

RENOVACIÓN DE UN BARRIO

Este proceso se desarrolló de forma coordinada a través de la oficina técnica habilitada en el barrio entre el 18 de diciembre de 2025 y el 23 de febrero de 2026, periodo durante el cual se organizaron las mudanzas, la instalación de las cocinas y la gestión de las altas y bajas de los suministros básicos en los nuevos hogares, paso previo necesario antes de proceder al derribo de los inmuebles anteriores.

La intervención forma parte de la Unidad de Ejecución 3 del proyecto de Santa Adela, que contempla la sustitución de 250 viviendas dentro de esta área mediante distintas fases de actuación.

El objetivo del plan es renovar progresivamente el barrio mediante la sustitución de edificaciones antiguas por nuevas viviendas y la mejora del espacio público, garantizando al mismo tiempo el mantenimiento de la población residente y favoreciendo una regeneración urbana y social del entorno.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado la importancia de avanzar en este tipo de actuaciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

"Este proyecto demuestra que es posible transformar un barrio pensando en las personas. Primero construimos las nuevas viviendas para garantizar que los vecinos pudieran permanecer en su entorno y ahora estamos recuperando espacio para el barrio con nuevas zonas verdes y lugares de encuentro".

Por su parte, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que el trabajo conjunto de todas las administraciones está permitiendo avanzar en "la transformación de la realidad de Santa Adela y de sus vecinos", no solo con la entrega, prevista para finales de año, de 122 nuevas viviendas, sino también con la demolición de estos bloques para generar un nuevo espacio público con zonas verdes, áreas de juego y una plaza destinada a la convivencia vecinal.

Díaz ha recordado además la participación del Gobierno andaluz en esta actuación, que cuenta con una subvención de 6,8 millones de euros procedente del programa de regeneración de barrios (ARRU) impulsado por el Ejecutivo de Juanma Moreno.

El proyecto forma parte del PERI ATM-2 del PGOU de Granada, aprobado en 2004 para impulsar la regeneración urbana y social de Santa Adela, un ámbito de aproximadamente 90.000 metros cuadrados en el que se localizan 1.473 inmuebles y residen alrededor de 4.500 personas.

La intervención contempla la sustitución progresiva de edificaciones antiguas, la rehabilitación de otras viviendas y la mejora del espacio público, además de un importante incremento de las zonas verdes, que pasarán de 10.900 a 24.200 metros cuadrados.

La alcaldesa ha agradecido la colaboración entre administraciones para hacer posible esta actuación y ha destacado que la transformación de Santa Adela supone un ejemplo de intervención urbana integral.

"La colaboración entre el Ayuntamiento, el Ministerio y la Junta de Andalucía está permitiendo avanzar en una transformación muy importante para el barrio. El objetives que Santa Adela gane calidad urbana, espacios verdes y nuevas oportunidades para sus vecinos".

Por último, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha señalado que la política de vivienda "debe convertirse en una gran política de Estado", destacando el compromiso del Gobierno de España con el impulso de actuaciones que garanticen el acceso a una vivienda digna y la mejora de los barrios a través de proyectos de regeneración urbana como el que se desarrolla en Santa Adela.