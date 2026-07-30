Una avería en un tren entre Conquista y Villanueva de Córdoba provoca retrasos en AVE entre Madrid y Andalucía

Archivo - Andén de la estación de trenes de Puerta de Atocha de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una avería en un tren entre los términos municipales cordobeses de Conquista y Villanueva de Córdoba afecta al resto de circulaciones de Alta Velocidad (AVE) que conectan Madrid con Andalucía provocando distintos retrasos.

Según han informado desde Adif en las redes sociales, los retrasos se están produciendo al estar ocupada una de las dos vías por el tren que ha sufrido la incidencia.

En este sentido, han apuntado que la circulación se está llevando a cabo por la vía contigua en los dos sentidos, debiéndose alternar trenes en dirección Madrid con los que tienen destino Andalucía.