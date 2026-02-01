Aviso amarillo este lunes por tormentas, viento y oleaje en Cádiz, Huelva, Granada, Almería, Sevilla y Jaén

Archivo - Image de archivo de una racha de viento que desbarata el paragüas de una viandante mientras camina por el Puente de Isabel II de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 2 de febrero, avisos amarillos por lluvias y tormentas en Cádiz, Huelva y Sevilla, fuertes vientos en Almería y Jaén y fenómenos costeros en las costas gaditanas, onubenses, granadinas y almerienses.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, los avisos de nivel amarillo por precipitaciones están decretadas en las comarcas gaditanas de Grazalema, Campiña gaditana, Estrecho y Litoral gaditano, así como en Aracena (Huelva) y en la Sierra norte de Sevilla, todas con una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado en una hora, desde las 6,00 hasta las 1,00 horas.

Asimismo, la Aemet ha precisado que el litoral onubense estará bajo alerta amarilla por tormentas desde las 3,00 hasta las 6,00 horas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes de componente oeste, sin descartarse mangas marinas o tornados. El mismo pronóstico, pero desde las 6,00 hasta las 9,00 horas, se ha fijado en las zonas gaditanas de Estrecho y del Litoral. En el mismo periodo temporal, la Aemet ha elevado el nivel amarillo por tormentas en la comarca de la Campiña sevillana. No obstante, han concretado que vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes de componente oeste de carácter ocasional.

Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología ha señalado el aviso amarillo en las comarcas almerienses de Poniente y Almería Capital, desde las 6,00 hasta las 18,00 horas; de Cazorla, de 9,00 a 18,00 horas y del Valle de Almazora y Los Vélez desde las 12,00 hasta las 18,00 horas, todas por rachas máximas de 70 kilómetros por hora con vientos de componente oeste. También queda indicada la alerta amarilla en la comarca de Cazorla y Segura, de 9,00 a 21,00 horas, por rachas de vientos de componente oeste de 70 kilómetros por hora como máximo.

Además, la Aemet ha decretado avisos amarillos por fenómenos costeros en la Costa granadina, el Litoral de Huelva y en las comarcas gaditanas de Estrecho y Litoral gaditano, así como en el Levante almeriense y en Poniente y Almería Capital. En el caso onubense, permanecerá activo desde las 4,00 hasta las 10,00 horas con vientos del oeste o suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, al igual que en el Litoral gaditano. Mismo pronóstico, pero desde las 6,00 horas, está fijado para la comarca gaditana de Estrecho.

En cambio, el Poniente y Almería Capital y el Levante almeriense estarán bajo nivel amarillo por oleaje a partir de las 12,00 horas y hasta el final de la jornada, por vientos de oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, y olas de hasta tres metros. Mismas circunstancias están establecidas para la Costa granadina, pero de 10,00 a 20,00 horas.