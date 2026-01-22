Aviso amarillo este viernes por nieve en Granada y Jaén, y por viento y oleaje en parte del litoral andaluz

Archivo - Una calle vacía bajo la intensa lluvia. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 23 de enero, el aviso amarillo por nevada debido a la borrasca 'Harry' en las provincias de Jaén y Granada, donde además se ha emitido alerta por viento. Asimismo, se prevé la activación de avisos amarillos por oleaje y viento en las costas de Almería, Granada y Cádiz, donde también se esperan precipitaciones.

Según la información publicada en la web de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por nieve afectará a Guadix y Baza, en la provincia de Granada, así como a Cazorla y Segura, en Jaén, desde las 18,00 horas hasta la medianoche de este viernes. En estas zonas se prevé una acumulación de hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas, por encima de los 1.200 metros de altitud.

La borrasca 'Harry' también motivará la activación de aviso amarillo en Almería por viento desde las 11,00 hasta las 15,00 horas en el Valle del Almanzora y Los Vélez. Asimismo, esta alerta permanecerá vigente desde la medianoche y hasta el final de la jornada de este viernes en el Poniente, la capital almeriense y el Levante almeriense, donde se esperan rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.

Además, el oleaje obligará a decretar el aviso amarillo en el litoral, el Poniente y Almería capital desde las 11,00 y las 12,00 horas, respectivamente, y hasta el final de la jornada de este viernes. En estas zonas se prevén vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7), así como olas de hasta tres metros de altura.

Igualmente, en la costa granadina se activará el aviso amarillo por oleaje desde las 11,00 horas y hasta el final de la jornada, debido a vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros de altura.

Por otro lado, la lluvia mantendrá el aviso amarillo desde la medianoche hasta las 6,00 horas de este viernes en las comarcas gaditanas de Grazalema y el Estrecho. En ambas zonas se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, en la provincia de Cádiz, el litoral gaditano y el Estrecho se verán afectados por el viento, lo que obligará a activar el aviso amarillo desde la medianoche hasta las 6,00 horas por rachas de viento del oeste de hasta 70 y 80 kilómetros por hora, respectivamente. Además, este mismo fenómeno motivará la reactivación de esta alerta desde las 18,00 horas hasta el final de la jornada del viernes en ambas comarcas, con rachas del oeste de hasta 80 kilómetros por hora.

El oleaje también afectará a las tierras gaditanas, donde el aviso por este fenómeno permanecerá vigente desde esta medianoche hasta las 6,00 horas en el Estrecho, con vientos del suroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7). Además, los fenómenos costeros volverán a activarse desde las 18,00 horas hasta el final de la jornada de este viernes tanto en el litoral gaditano como en el Estrecho. En estas zonas costeras se esperan vientos del oeste o noroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7).