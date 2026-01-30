Aviso naranja este sábado por viento y fenómenos costeros en Almería y Granada y amarillo por viento en Jaén

Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. A 28 de enero de 2026, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 31 de enero, los avisos de nivel naranja por la presencia de fuertes rachas de viento, que podrá alcanzar hasta los 90 y 100 kilómetros por hora, y por fenómenos costeros en las provincias de Almería y Granada, mientras que mantiene avisos de nivel amarillo por viento en Jaén.

Según detalla la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, en Almería estarán presentes ambos niveles de avisos por estos dos tipos de fenómenos meteorológicos. Por un lado, el nivel naranja por viento estará activado desde las 15,00 horas de este viernes hasta las 12,00 horas del sábado en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, así como en Nacimiento y Campo de Tabernas. En ambas ubicaciones se esperan rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora con vientos de componente oeste.

Asimismo, esta provincia registrará durante la jornada aviso naranja por oleaje a partir de las 19,00 horas de este viernes hasta las 20,00 horas del sábado, en las zonas de Poniente y la capital, mientras que en el levante almeriense el aviso estará vigente hasta las 06,00 horas. En ambas, soplará viento del oeste de 60 a 75 km/h con ola de tres a cinco metros de altura.

No obstante, la Aemet también ha activado el nivel naranja por viento en la zona del levante almeriense desde las 18,00 horas de este viernes hasta las 12,00 horas del sábado; el Poniente y capital desde las 10,00 horas del viernes hasta las 12,00 horas del sábado, en todas con rachas máximas de entre 70 y 80 km/h. Por último, el aviso naranja por oleaje estará vigente en la zona del levante desde las 19,00 horas hasta las 06,00 horas, con viento de entre 60 y 75 km/h y olas de hasta tres y cinco metros.

En Granada, el aviso naranja por fuertes rachas de viento permanecerá activado desde las 18,00 horas de este viernes hasta las 12,00 horas de este sábado en la comarca de Nevada y Alpujarras, donde se esperan rachas máximas de hasta 100 kilómetros por hora. Por otro lado, este mismo nivel se reflejará por la presencia de fenómenos costeros en la costa granadina desde esta medianoche hasta las 20,00 horas, con viento de entre 60 y 75 km/h. Igualmente, también estará vigente la alerta amarilla por viento en las áreas de Guadix y Baza y la costa granadina con rachas máximas que alcanzarán los 80 km/h.

Por último, pasando por la provincia de Jaén, la Aemet ha activado el aviso amarillo por viento desde las 18,00 horas este viernes hasta las 6,00 horas del sábado, con rachas máximas de hasta 80 km/h. Además, la jornada contará con la presencia de alerta amarilla por este mismo fenómeno en las partes de Valle del Guadalquivir, Capital y Montes de Jaén desde las 18,00 horas de este viernes hasta las 6,00 de la mañana del sábado, donde se alcanzarán rachas de viento de 80 km/h. Por último, Cazorla y Segura mantendrán aviso amarillo hasta las 6,00 horas, con rachas máximas de hasta 70 km/h.