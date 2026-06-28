Ayuntamiento de Bailén "intensifica" el seguimiento para determinar el origen de "olores nauseabundos" en el municipio

Fachada del Ayuntamiento de Bailén. - AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

BAILÉN (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Bailén (Jaén), Luis Mariano Camacho, ha destacado el trabajo que el Ayuntamiento está realizando con respecto a los "olores nauseabundos" que se registran en el municipio. Ha intensificado el seguimiento de estos episodios y, en lo que va de año, ha presentado cinco solicitudes de inspección a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, competente en la materia.

Así lo ha indicado a Europa Press el regidor, quien ha añadido que estos momentos no existe una confirmación oficial que permita atribuir de manera concluyente el origen de estas molestias, de ahí que se haya reforzado ese control para contribuir a definirlo.

"Todos imaginamos de dónde vienen, pero las competencias municipales no llegan a más", ha apuntado en referencia a la fábrica de fertilizantes situada en el paraje conocido como Las Malvinas. La empresa obtuvo licencia municipal en torno a 2009, "pero entonces no generaba estos olores", por lo que ha considerado que "algún cambio en el proceso ha habido que los genera".

De ahí que el Ayuntamiento se esté "haciendo todo lo posible" para resolver lo que ha calificado como una "fea situación", con un fuerte olor dentro de la población. En este punto, ha precisado que las competencias en materia de inspección, control y vigilancia ambiental de corresponden a la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

En este sentido, desde la "máxima prudencia y rigor", está colaborando con los organismos competentes para que puedan desarrollar las investigaciones oportunas y esclarecer las causas de unos malos olores ante los que ha trasladado la "máxima preocupación".

Tanto el Área de Medio Ambiente como la Policía Local están llevando a cabo un "seguimiento exhaustivo" de las incidencias registradas, denunciando ante Medio Ambiente cada episodio y elaborando un registro que facilite la labor de las autoridades competentes, así como trasladando cualquier información relevante que pueda contribuir a su identificación.

Por este motivo, cada vez que se detecta un episodio de malos olores, el Ayuntamiento de Bailén comunica inmediatamente la incidencia al Departamento de Calidad del Aire de la Delegación, tanto de forma telefónica como por escrito, con el objetivo de lograr "una actuación rápida por parte de los Agentes de Medio Ambiente encargados de la inspección y control de este tipo de situaciones".

A lo largo de 2026, ha remitido a la Delegación Territorial cinco solicitudes escritas de inspección, además de un acta elaborada por la Policía Local. Tanto los agentes de Medio Ambiente como los técnicos responsables de la Delegación "se han desplazado en diversas ocasiones" al municipio y están "trabajando activamente" en el caso.

Además, está pendiente la elaboración de un estudio específico de olores, "una herramienta técnica que permitirá disponer de información objetiva para determinar la procedencia y características de estas emisiones".

De forma paralela, el Consistorio ha puesto los hechos en conocimiento de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Autónoma de Andalucía, con competencias en materia medioambiental y que también "está desarrollando actuaciones de investigación relacionadas con este asunto".

"Queremos trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y compromiso. Seguiremos realizando cuantas actuaciones estén a nuestro alcance, colaborando con todas las administraciones implicadas y exigiendo que se adopten las medidas necesarias para esclarecer el origen de estos episodios y garantizar la calidad de vida y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas", ha asegurado el Ayuntamiento.

IU URGE A ACTUAR

Sobre este panorama se ha pronunciado también Izquierda Unida en Bailén. "Es sabido por todos que este olor putrefacto y nauseabundo es consecuencia de la descomposición de materia orgánica de origen animal (despojos cárnico de distintas empresas) depositada en nuestro pueblo", ha afirmado en una nota.

Tras apuntar que "el rastro olfativo conduce claramente desde la travesía de la antigua N-IV hacia el camino de Cañada de Baeza, directo a la planta de fertilizantes", ha reclamado una "actuación inmediata" para acabar con un problema que "se arrastra desde hace años".

IU ha valorado que, tras las reiteradas quejas, se hayan solicitado visitas de inspección a la Delegación de Medio Ambiente y a la policía autonómica para comprobar el cumplimiento de las autorizaciones ambientales vigentes.

"Sin embargo, no basta con la documentación general: es imprescindible investigar si se cumple la regulación específica para el manejo de despojos cárnico. Exigimos que se verifique minuciosamente la hoja de manejo de materias primas para comprobar si la planta está autorizada para descargar este despojos", ha precisado.

Igualmente, se debe controlar su transporte, que "debe realizarse en vehículos perfectamente sellados y refrigerados a una temperatura de 3 °C o inferior durante todo el trayecto para evitar el desprendimiento de líquidos o gases".

A ello ha sumado que, una vez llegado a su destino, está totalmente prohibido realizar la descarga del despojos cárnico al aire libre y el lugar tiene que estar "bien sellado, hermetizado y refrigerado".

"No podemos permitir que esta situación siga perjudicando gravemente a la salud de nuestros vecinos y vecinas como a nuestros visitantes; es inadmisible visitar nuestra localidad o intentar disfrutar de una terraza, bar o restaurante teniendo que soportar este olor a muerto. Exigimos soluciones ya", ha concluido.