El Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) reclama a la Junta la cesión de los terrenos de Santana en el municipio

LA CAROLINA (JAÉN), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de La Carolina (Jaén), Yolanda Reche (PSOE), ha reclamado a la Junta de Andalucía que, "de una vez por todas", comience los trámites para la cesión de los terrenos de Santana en el municipio, así como la puesta en marcha de un plan que permita contar con financiación para su rehabilitación y acondicionamiento.

Así lo ha indicado en una carta enviada a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en la que exige un tratamiento similar al que ha recibido el Ayuntamiento de Linares (Jaén) al que la Junta ha cedido la gestión del Parque Empresarial Santana.

La alcaldesa ha indicado que desde que, en febrero de 2021, se aprobó en pleno por unanimidad la propuesta de la cesión de los terrenos se han mantenido varias reuniones y se han enviado varias misivas "sin conseguir avances significativos".

"Llevamos casi un año trabajando y buscando soluciones y no logramos poner en marcha un proyecto que es estratégico para La Carolina. No podemos ni queremos esperar más. La cesión de ese espacio al Ayuntamiento abrirá nuevas posibilidades económicas", ha dicho Reche, al tiempo que ha comparado la situación a lo sucedido con Linares.

En este sentido, ha concretado que, el 3 de enero de 2022, se publicó en el BOJA el acuerdo de 28 de diciembre de 2021 del Consejo de Gobierno, relativo a las inversiones en activos propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en Linares, y en el que se acuerda autorizar actuaciones de inversión y anticipar económicamente al Ayuntamiento de Linares el importe de las mismas por valor de 6.381.788,59 euros.

"En cambio, lo que se nos ha trasladado a nosotros es la no disponibilidad de la Agencia IDEA de presupuesto para la realización de obras en el complejo", ha dicho la alcaldesa. "No quiero hablar de trato de favor porque creo que la lealtad institucional debe estar por encima de cualquier otro aspecto, pero sí que me parece bastante llamativo ya que se trata de dos procedimientos similares con los mismos objetivos y que tienen el mismo origen", ha apuntado Reche.

De esta forma, la alcaldesa ha pedido en su carta no solo el inicio de los trámites para la financiación de la adecuación de los terrenos, sino también que se agilice el proceso de delegación de competencias y que se articulen subvenciones y líneas de financiación que incentiven la instalación de empresas en el municipio.

La alcaldesa no ha ocultado su decepción por la lentitud del proceso y por la falta de compromiso del Gobierno andaluz con un municipio como La Carolina "muy castigado económicamente y que es principalmente industrial".

De esta forma, ha señalado que, el pasado noviembre, IDEA facilitó al Ayuntamiento un proyecto de rehabilitación, conservación y mantenimiento del edificio de uso industrial Santana promovido por la IDEA y realizado en agosto de 2017 "sin pensar que, con el paso de los años, ese espacio está más deteriorado aún".