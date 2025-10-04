El Ayuntamiento constituye el Cecopal junto a los dispositivos de seguridad con motivo del Rosario Magno de Jaén

JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado de la concejala de Policía Local y Bomberos, María del Carmen Angulo, y del subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha constituido este sábado el Cecopal con motivo del Rosario Magno de la jornada, cuyo puesto de mando estará ubicado en la Jefatura de Policía Local de la Ciudad. En la reunión constitutiva del dispositivo han participado los máximos responsables en la provincia de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y 112.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde, tras constituir el Cecopal, ha dado la orden de activar la situación de preemergencia con carácter preventivo desde las 9,00 horas en punto de la mañana, lo que activa un dispositivo municipal "completo, pensado para minimizar en la medida de lo posible las incidencias en la ciudad, garantizar la movilidad y atender a las miles de personas que esperamos visiten Jaén en la jornada de hoy" en palabras del alcalde.

A lo largo de la semana, durante la jornada de hoy todos los agentes de Policía Local de la ciudad, 120 efectivos, estarán atendiendo a la ciudadanía, junto a dos dotaciones de bomberos desplegadas por el recorrido del Rosario Magno, y acompañados de más de medio centenar de voluntarios de Protección Civil.

A este dispositivo se le suma las dotaciones de medios de los diferentes servicios que tanto Subdelegación del Gobierno como Junta de Andalucía han planteado para atender esta jornada, y al mismo tiempo, ya se ha puesto a disposición de la ciudad el resto de servicios como aparcamientos disuasorios por diferentes puntos, apeaderos de autobuses de línea regular, aparcamientos para buses discrecionales, refuerzo del servicio de limpieza y recogida de basura, entre otros.