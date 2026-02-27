El Ayuntamiento de Córdoba analiza con CECO pérdidas del turimo y la recuperación tras el corte de trenes y borrascas

El Ayuntamiento de Córdoba se reúne con la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha mantenido una reunión con la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) con el objetivo de conocer de primera mano la situación de las empresas y asociaciones del sector tras el accidente ferroviario de Adamuz y la sucesión de borrascas, así como para abordar las ayudas orientadas a favorecer la recuperación.

La reunión, presidida por Antonia Alcántara, ha tenido como fin primordial la escucha y mostrar el apoyo local ante un escenario complicado provocado por ambas emergencias. En el encuentro han participado la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y la delegada de Turismo, Marián Aguilar, junto a representantes de Aehcor, Hostecor, la Asociación de Agencias de Viajes, la Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio, la Asociación de Turismo de la Provincia y la Asociación de Organizadores de Congresos.

Durante el encuentro, ambas representantes institucionales han recordado las ayudas al sector hotelero anunciadas la pasada semana por el alcalde, José María Bellido, con una cuantía de 250.000 euros ampliables hasta los 560.000 euros y cuyos beneficiarios son las pequeñas y medianas empresas responsables de alojamientos hoteleros.

Ahora, tal y como ya apuntó Torrent, "se trata de abordar con los afectados el escenario de recuperación porque nuestro compromiso es no dejar ningún ámbito atrás y trabajaremos para que las medidas de apoyo lleguen de forma justa a todos los empresarios y autónomos que se han visto perjudicados por estas circunstancias extraordinarias".

"EL TEMOR A LA FALTA DE CONFIANZA"

En el transcurso del encuentro se ha puesto de manifiesto "la colaboración estrecha" entre ambas partes para pedir al Gobierno central que "asegure que el servicio de ferrocarril funciona con garantías, así como para solicitar inversiones urgentes en el mantenimiento de las carreteras de ámbito nacional que discurren por Córdoba". Ambas partes han coincidido en "el temor a que la falta de confianza en las conexiones ferroviarias y terrestres afecte a citas clave como la Semana Santa o a la captación de eventos futuros (MICE)".

La presidenta del Imdeec ha subrayado "el carácter de escucha activa" de la cita y ha recordado que "nuestra prioridad es recibir la información directa del sector y unir fuerzas". "Es fundamental que las administraciones vayamos de la mano para exigir que Córdoba tenga las conexiones que merece, garantizando así la estabilidad de nuestras empresas y autónomos", ha remarcado.

Por su parte, la delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha reafirmado el compromiso de su Delegación con "la excelencia del destino". En este sentido, ha ensalzado que "Córdoba siempre ha sido un destino de alta calidad y muy bien valorado". Por ello, "vamos a trabajar de forma unida para reforzar esa reputación a través de campañas de promoción que visibilicen nuestra fortaleza y mediante acciones que supongan un empuje a la recuperación", ha afirmado.

La reunión ha concluido con el compromiso de mantener este bloque institucional y empresarial unido para "asegurar que la 'Marca Córdoba' no se vea perjudicada por problemas ajenos a la calidad de su oferta turística".