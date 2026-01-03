El Ayuntamiento de Córdoba anuncia la suspensión parcial del desfile del Cartero Real ante la previsión meteorológica

Presentación del Cartero Real de 2026, representado por el actor cordobés Juanlu González. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este sábado la suspensión de parte del desfile del Cartero Real ante las lluvias previstas en la provincia por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha precisado el Consistorio local en un mensaje difundido a los medios, este nuevo itinerario arrancará a las 17,30 con un pasacalles desde San Nicolás a Orive, durante el cual el Cartero Real recogerá las cartas para los Reyes Magos.

De esta forma, a su llegada a Orive, la Administración local ha concretado que el Cartero Real continuará recogiendo las cartas de los niños cordobeses en el interior del Palacio de Orive.

Asimismo, bajo estas circunstancias mediadas por las lluvias previstas, han indicado que el acceso se realizará desde los jardines y la salida será por la calle San Pablo.

De esta forma, el Cartero Real de 2026, representado por el actor cordobés Juanlu González, recorrerá las calles de Córdoba media hora antes de la prevista en un principio, en una comitiva que regalará 500 kilos de caramelos, unos mil peluches, 1.200 pelotas de colores y 4.500 juguetes surtidos, todo ello tras visitar por la mañana a los niños ingresados en el Hospital Reina Sofía y a la Asociación Alzheimer Córdoba.