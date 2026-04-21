El Ayuntamiento de Córdoba avisa de "complicación" en regularizar inmigrantes con 420 solicitudes en un par de días

Archivo - La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha advertido este martes de "un poco de complicación" en la tramitación de la regularización de inmigrantes con unas 420 solicitudes en un par de días, cuando en todo el año 2025 se registraron 340, después de que "el Ministerio ha hecho un decreto ley y es importante que cuando se hacen estas cosas se cuente también con los ayuntamientos, que es donde va al final a recaer este trabajo".

En rueda de prensa para informar sobre el Concurso de Cruces de Mayo en los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, con la participación de diez de 14, la concejal ha asegurado que "el problema es que esta ley ha venido a traer más incertidumbre, tanto a los propios usuarios, que están en muchos casos muy nerviosos, porque se les ha dado dos meses solamente para hacer esta regularización y no saben muy bien dónde acudir, si a los ayuntamientos o a las entidades sociales".

Mientras que "dentro del propio Ayuntamiento, se está dando una media de 300 citas diarias, un número importante de atenciones, que es además rápido", y aunque "se forman colas", las citas son "atendidas rápidamente y no hay ningún problema", ha aseverado.

Según ha detallado, "en los Servicios Sociales se hacen las peticiones para saber cómo tienen que solicitar el informe de vulnerabilidad", si bien "el problema es que en los últimos días ha habido un cambio en el propio reglamento que han mandado", dado que "primeramente se hablaba de un informe de personas vulnerables y ahora se habla de un certificado de personas vulnerables, que parece que es lo mismo, pero no, porque cambia quiénes firman ese certificado".

"Para el informe de personas vulnerables, que es lo que habitualmente se da en los Servicios Sociales cuando cualquier usuario de Servicios Sociales viene a solicitarlo, hay una historia social de esa persona, la trabajadora social evalúa y da ese informe", ha detallado.

Sin embargo, ha apuntado que "en este momento hay dos situaciones", de manera que "una es que llegan personas de las que no hay constancia en los Servicios Sociales, con lo cual ya la trabajadora social tiene que hacer un informe sobre una situación que no conoce, y además, al ser un certificado, no es que lo tiene que firmar la trabajadora social, sino un secretario del Ayuntamiento".

Por tanto, ha remarcado que "ahora mismo hay mucho descontrol, no solamente a nivel nacional", al tiempo que ha comentado que este lunes en las jornadas de Servicios Sociales que se realizaron en Córdoba a nivel de toda Andalucía era "un clamor de todos los trabajadores sociales de pueblos pequeños, de ciudades más grandes, de diputaciones", que "no saben muy bien cómo actuar ante una situación de una persona que viene a pedir un certificado y que no conoces".

"MUY BONITO, PERO CON MUCHA INCERTIDUMBRE"

En su opinión, "por lo pronto el Ministerio ha sacado un proyecto muy bonito en sus papeles, pero está trayendo mucha incertidumbre tanto a los ayuntamientos y las diputaciones, como, sobre todo, a los usuarios", de manera que cree que "trae mucha desazón, porque son personas que están en una situaci que se les está dando unas perspectivas que luego no sabes cómo tienes que realizar".

Al respecto, ha abundado en que son personas que "no hay ninguna empadronada", sino que "están de forma irregular", al tiempo que ha augurado que las peticiones "se van a seguir multiplicando", y teniendo en cuenta que "no se sabe si son personas que están ya arraigadas en Córdoba o que están llegando de otros sitios".

Además, la edil ha indicado que se van a reunir con las entidades sociales para "ceder, si necesitan incluso espacios, para trabajar", pero "es una ley muy improvisada", ha remarcado, subrayando que "hablamos de personas, muchas de ellas en situaciones muy extremas".

Así, ha defendido "hacerlo bien y pensar en las personas, pero también en los ayuntamientos, que es donde va a recaer esta carga de trabajo para también, como se hace con otro tipo de proyectos y programas, reforzar los ayuntamientos o las entidades con las que se va a trabajar", advirtiendo de "la avalancha" que ha llegado "de pronto".

Y ha recordado que "cuando se ponen en marcha otro tipo de trabajos, por ejemplo, con la Junta de Andalucía o a veces incluso con el Ministerio, lo normal es que si se prevé que va a haber un exceso de trabajo o un incremento, se amplíe o refuerce la plantilla con personal especializado en ese ámbito y con dotación económica para esa contratación". A su juicio, "es también una estrategia política".