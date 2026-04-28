El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques por el temporal tras caer un árbol de grandes dimensiones en Colón

Archivo - El Parque de Colón cerrado a causa de un temporal, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que por motivos de seguridad se ha ordenado el cierre de todos los parques públicos de la ciudad debido al temporal de lluvias y tormentas que azota en la tarde de la jornada de este martes.

Según ha destacado el Consistorio, en el Parque de Colón ha caído un árbol de grandes dimensiones, de manera que la reapertura de todos los parques se ha programado provisionalmente para este miércoles, aunque "queda condicionada al resultado de las inspecciones" del estado del arbolado.

Al respecto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en Córdoba desde las 16,00 a las 22,00 horas por precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado y tormentas, con una probabilidad de entre 40 y 70 por ciento.