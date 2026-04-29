Por Andalucía presenta su candidatura provincial en Sevilla "plural y representando a la gente de abajo"

Presentanción de la candidatura provincial de Sevilla de Por Andalucía. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha presentado este miércoles su candidatura para la provincia de Sevilla de cara las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. Una lista encabezada por el candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, y con la ex diputada y secretaria institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, como número dos.

"Somos una candidatura que representa a la gente corriente, comprometida con el municipalismo -de hecho, tenemos dos alcaldes y cinco concejales en activo-, que va a batallar por la sanidad pública frente a un gobierno de Moreno Bonilla que está empeñado en destruirla" ha destacado Durán en el acto de presentación junto a la Torre del Oro.

Según una nota remitida por el partido, Durán ha puesto el foco en la inclusión de personas pertenecientes a diferentes áreas, desde la sanidad hasta los movimientos sociales. "Para mí es un orgullo tener a mi lado a mujeres y hombres tan preparados, procedentes de toda la pluralidad de la izquierda, y sobre todo, tan rebosantes de energía, de ganas de darlo todo por los derechos humanos, los servicios públicos, nuestra provincia y por Andalucía", ha subrayado.

La número dos de la lista ha lamentado que Andalucía "afronta las consecuencias de las políticas un gobierno autonómico con mayoría absoluta del PP y gobernando la mayoría de los municipios que configuran Andalucía en algunos caso con pactos con quienes niegan los derechos humanos, el cambio climático y la violencia machista".

En este sentido, la exdiputada ha manifestado su convicción de que "la única salida que le queda a nuestro pueblo es defender nuestra educación, defender nuestra sanidad, defender nuestra tierra, defender nuestra cultura, defender la igualdad porque no podemos consentir que el acceso pleno a los servicios públicos que son, en definitiva, los que garantizan los derechos dependa del código postal".

"Por eso nos hemos unido la izquierda, para defender los derechos existentes y seguir conquistando aún más y es una unidad con fuerza y firmeza que queremos que se prolongue en el tiempo. Somos la suma de muchas luchas", ha remarcado.

Por su parte, el alcalde de Fuentes de Andalucía y número tres de la lista, Francisco Martínez, ha puesto en valor la cercanía del municipalismo como "herramienta del cambio". "El objetivo de Por Andalucía es reforzar los servicios públicos y provocar un cambio real porque este proyecto quiere gobernar y asumir esa responsabilidad", ha indicado.

Asimismo, la número cuatro, Isabel Galavís, se ha dirigido "a ese electorado joven que está preocupado por el cambio climático y la conservación del medio ambiente" y ha reivindicado "un río Guadalquivir vivo y saludable".

