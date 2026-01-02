El Ayuntamiento de Córdoba y City Sightseeing recogen más de 500 juguetes para niños necesitados

La campaña de recogida de juguetes entre la empresa City Sightseeing y el Ayuntamiento de Córdoba supera los 500 juguetes. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha informado este viernes sobre la campaña de recogida de juguetes en colaboración con la empresa City Sightseeing, por octavo año consecutivo, para repartir más de 500 juguetes entre los niños que más lo necesitan, a través de cinco entidades que esperan en el Estadio del Nuevo Arcángel para prepararlos.

En la Puerta del Puente, la concejal ha comentado que "este año, como novedad, también se recogía un aporte económico a aquellas personas que no tuvieran el juguete y va también para la ONG Pequeño Deseo, que cumple deseos a niños que están hospitalizados".

Por su parte, Inmaculada Guillén, de la empresa City Sightseeing, ha agradecido a los cordobeses de nuevo "su solidaridad con esta iniciativa, que ponemos en colaboración con el Ayuntamiento encantados", a lo que ha agregado que ha habido colaboración de El Corte Inglés, "que ha aportado económicamente y ha hecho una donación de juguetes".

En concreto, por cada juguete entregado desde el día 2 de diciembre se ha regalado una invitación para el bus turístico, que se podrá utilizar hasta el mes de febrero.