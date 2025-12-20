El Ayuntamiento de Córdoba entrega los premios del tercer Concurso de Dibujos y Postales Navideñas

Los niños premiados en el tercer Concurso de Dibujos y Postales Navideñas en Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado en la mañana del sábado, en el Salón de Plenos del Consistorio, el acto de entrega de premios de la tercera edición del Concurso de Dibujos y Postales Navideñas, organizado junto a El Corte Inglés, en el que han participado casi 800 escolares de Educación Primaria y Educación Especial.

Tal y como ha emitido la Administración local en una nota, la iniciativa tiene el objetivo de fomentar la creatividad artística entre los alumnos y su capacidad para vincular la Navidad con elementos turísticos, patrimoniales y representativos de Córdoba. Los premios, organizados por ciclos educativos, han consistido en vales para material didáctico de 300 euros para los primeros premios y 200 para los segundos.

En concreto, en el primer ciclo de Educación Primaria han sido premios Macarena Gómez Pastor, de 1º de Primaria del CEIP Los Califas, con el primer premio; el segundo puesto en este ciclo ha recaído en Máximo Ramos Salmerón, de segundo de Primaria del CDP Córdoba.

En cuanto al segundo ciclo de Educación Primaria, el primer puesto ha sido para Fabiola Carrasco Jiménez, de cuarto de Primaria del CDP La Milagrosa. El segundo puesto ha sido para Araceli Cerezo Viso, de tercero de Primaria del CEIP Juan de Mena.

En el tercer ciclo de Educación Primaria, el primer puesto ha sido para Lola García Mora, del 6º en el CDP Córdoba. Por su parte, Julia Ramírez Fernández, del mismo curso, pero en el CEIP Colón, ha sido galardonada con el segundo puesto.

Finalmente, el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz ha sido galardonado el Premio Especial al centro con mayor participación, con un vale de 250 euros para material didáctico.

El jurado presidido por la delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, junto a las técnicas de la delegación Rocío Peinazo y Josefa Jurado, ha otorgado también diversas menciones especiales a escolares de centros como el CEIP Hernán Ruiz, CDP Santa Victoria, CDP El Encinar, CEIP Ciudad Jardín y Ahlzahir, entre otros, en reconocimiento "a la calidad de su trabajo".

Por su parte, la delegada ha afirmado que "este concurso demuestra el enorme talento y sensibilidad artística de nuestros niños y nos permite descubrir cómo es la Navidad en Córdoba desde sus ojos", al tiempo que ha asegurado que desde el Consistorio seguirán impulsando iniciativas "que fomenten la creatividad y la educación en valores, porque los niños son el futuro de nuestra ciudad".

Asimismo, con el objetivo de acercar las creaciones de los alumnos a la ciudadanía, se han seleccionado 150 dibujos, 50 por cada centro educativo, que estarán expuestos en El Corte Inglés Ronda de Córdoba desde el 22 hasta el 30 de diciembre.