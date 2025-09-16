El Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba) entrega muestras óseas de la fosa común a la Universidad de Granada

El alcalde, Gabriel Prieto, la arqueóloga Maribel Brenes y Jesús Prieto, posible familiar de una de las víctimas. - AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

ENCINAS REALES (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Encinas Reales continúa dando pasos firmes en su compromiso con la recuperación de la memoria histórica tras el hallazgo de una fosa común de la Guerra Civil en el Parque Verde en el mes de abril.

Según ha informado el Consistorio, el alcalde, Gabriel Prieto, acompañado por Jesús Prieto, posible familiar de una de las víctimas, y la arqueóloga Maribel Brenes, han entregado las muestras óseas recogidas en la fosa al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada (UGR).

Las tareas de prospección arqueológica y recogida de restos han sido realizadas por las empresas Bresam Arqueología y Arastipi Patrimonio, cuyo trabajo ha resultado fundamental para avanzar en este proceso de dignificación y verdad histórica.

Asimismo, se han depositado las muestras biológicas de los posibles familiares de las víctimas, un paso clave que permitirá, mediante los análisis genéticos, determinar las vinculaciones familiares de los restos hallados.

A partir de este momento, será dicho departamento de la Universidad de Granada el encargado de realizar los estudios científicos que ayuden a establecer las identificaciones, contribuyendo de este modo al derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias.

El Ayuntamiento de Encinas Reales destaca que reafirma su compromiso con la memoria democrática, apoyando todas aquellas actuaciones que dignifiquen a las víctimas y preserven la memoria colectiva del municipio.