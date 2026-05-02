El Ayuntamiento de Granada activa un contrato de emergencia para revisar más de 51.000 árboles tras los temporales

Revisión municipal del arbolado de Granada tras los temporales. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través del área de Mantenimiento y del Servicio de Gestión de Parques y Jardines, ha activado un contrato de emergencia para contar con asistencia técnica especializada con el fin de llevar a cabo una revisión general extraordinaria del arbolado municipal tras los episodios meteorológicos adversos registrados durante el invierno.

La medida se adopta tras un periodo marcado por borrascas encadenadas, con precipitaciones persistentes y rachas de viento de gran intensidad, ha explicado el Consistorio en una nota de prensa. Estas condiciones han sometido al arbolado a "esfuerzos mecánicos extraordinarios", provocando tanto daños visibles como debilidades estructurales latentes.

En total, se han inspeccionado 51.174 ejemplares de titularidad municipal, todos ellos con un diámetro superior a diez centímetros, mediante la aplicación del método técnico VTA (Visual Tree Assessment) dando por concluida la revisión extraordinaria del arbolado municipal.

La revisión se ha realizado mediante inspección visual desde el suelo --apoyada en prismáticos para las zonas altas-- y análisis instrumental con resistógrafo. Además, la evaluación ha analizado aspectos como el estado del sistema radicular, posibles inclinaciones anómalas del fuste y daños en tronco o copa derivados del viento.

Durante la evaluación se han identificado 52 incidencias, entre las que destacan 30 afecciones en el sistema radicular, 17 ramas fracturadas y cinco ejemplares con inclinación del fuste, situaciones que han requerido actuaciones inmediatas para evitar riesgos, incluida la retirada o tala de ejemplares en los casos de mayor peligro.

El análisis pone de manifiesto el buen comportamiento de especies habituales en el viario urbano, como Celtis australis o Sophora japonica, que presentan una elevada resistencia ante este tipo de episodios. Por el contrario, se ha detectado mayor vulnerabilidad en géneros como Populus, Pinus y Cupressus, especialmente al mantener su masa foliar y transmitir la carga del viento a sistemas radiculares asentados en suelos saturados de agua, donde aumenta el riesgo de fallo en el anclaje.

Durante los trabajos, y siguiendo los protocolos de seguridad, se han detectado situaciones de peligro inminente --como ramas en suspensión o ejemplares con riesgo de vuelco-- que han sido comunicadas de forma inmediata para su intervención por parte de los servicios municipales.

El concejal de Mantenimiento, Francisco Almohalla, ha señalado que "este contrato de emergencia permite actuar con rapidez ante una situación excepcional y evaluar con criterio técnico el estado del arbolado tras los temporales". En este sentido, ha añadido que "la prioridad es garantizar la seguridad en el espacio público, sin renunciar a la conservación del patrimonio verde, que forma parte de la calidad de vida en Granada".