Fernández-Pacheco reivindica la "deuda de gratitud" con los mayores y pide el voto para consolidar la "estabilidad"

El presidente del Partido Popular (PP) de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, durante el encuentro con mayores. - PP ALMERÍA

GÁDOR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular (PP) de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este jueves en un encuentro con mayores en Gádor, donde ha subrayado que "Andalucía tiene una deuda de gratitud con las personas mayores" y ha destacado que su esfuerzo, experiencia y valores "han sido decisivos para construir la tierra que hoy conocemos". Asimismo, ha pedido el apoyo al PP en las próximas elecciones andaluzas, al considerar que es una "garantía de estabilidad".

En el acto ha estado acompañado por el secretario general del PP de Almería, Francisco González Bellido; la vicesecretaria general del partido en el municipio, Lourdes Ramos; y el presidente del PP de Gádor, Eugenio Gonzálvez, con quienes ha puesto en valor el papel de este colectivo en la sociedad andaluza, según ha traslado el partido en una nota.

El candidato del PP ha defendido que el compromiso con los mayores "va más allá de la atención social", apostando por fomentar su participación activa, su autonomía y su calidad de vida. "Los mayores no solo forman parte de nuestra historia, sino que siguen siendo protagonistas esenciales de la Andalucía de hoy", ha afirmado.

En clave electoral, Fernández-Pacheco ha apelado al respaldo de los almerienses en los comicios del próximo 17 de mayo, asegurando que "todo el que piense que el cambio político le ha sentado bien a Andalucía y que a Almería le va mejor que antes, tiene que votar al PP".

En este sentido, ha defendido la gestión del Gobierno de Juanma Moreno como "garantía de estabilidad". El candidato ha advertido de que, según las encuestas, solo existen dos escenarios posibles tras las elecciones: "o que Juanma Moreno revalide una mayoría suficiente que garantice la estabilidad o que tenga que pactar con los grupos de la oposición cada decisión". Por ello, ha insistido en la importancia de mantener el actual modelo de gobierno.

