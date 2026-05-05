Latorre acusa a Moreno de ser "un tapón" para Jaén y pide movilizar el voto al PSOE el 17 de mayo

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en la asamblea del PSOE de la capital. - PSOE JAÉN

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha acusado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de ser "un tapón que tiene atascados los grandes proyectos en la capital". "Si hay una ciudad estafada en Andalucía, ésa es Jaén, la ciudad más maltratada por Moreno", ha señalando, al tiempo que ha hecho un llamamiento para "cambiar esta situación" el próximo 17 de mayo.

"La indignación ciudadana tiene que transformarse en votos para el PSOE", partido representado por la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que "apuesta por la esperanza de construir todo lo que ha olvidado el PP", ha remachado.

Antes de participar en la asamblea del PSOE de la capital, Latorre ha reprochado que Moreno actúa como "un tapón" para el desarrollo de Jaén, al señalar que "no ha puesto en funcionamiento el tranvía en ocho años" y que también bloquea proyectos como los distribuidores, las políticas de vivienda o la Ciudad de la Justicia, "con la que lleva ocho años mareando la perdiz". "Moreno es igualmente un freno para la sanidad pública, incapaz de construir la Ciudad Sanitaria y con el Hospital de Jaén absolutamente desmantelado", ha apostillado.

"Desde el PSOE nos comprometemos con Jaén", ha asegurado, garantizando que van a "poner en marcha el tranvía, a construir la Ciudad Sanitaria, a ejecutar la Ciudad de la Justicia y a desplegar las políticas de vivienda que viene reclamando el alcalde, Julio Millán, especialmente en el casco histórico y en materia de rehabilitación".

Por su parte, el secretario general de la Agrupación Local del PSOE y alcalde de Jaén, Julio Millán, ha asegurado que "el PP tiene un cero en gestión a pesar de los años de bonanza logrados en España con Pedro Sánchez". En este sentido, ha destacado el "espectacular" crecimiento del país, al que ha definido como "una locomotora en creación de empleo y riqueza", con un aumento de afiliados a la Seguridad Social de 18 a 22 millones, una reducción del desempleo del 15% al 10% y un crecimiento anual en torno al 3%.

"A España le ha ido bien con el Gobierno del PSOE, que la ha convertido en una locomotora de Europa, y Andalucía se ha beneficiado de ello. Sin embargo, mientras esa bonanza se ha traducido en políticas para la gente en el conjunto del país, el PP en la Junta no ha trasladado ese crecimiento a los andaluces en ámbitos clave de su competencia", ha añadido.

En este sentido, ha denunciado que "si hablamos de sanidad, hay que esperar 15 días para ver al médico de cabecera o hasta 900 días para una atención especializada; si hablamos de dependencia, vemos cómo nuestros familiares fallecen antes de recibir las ayudas; y nuestros hijos se ven abocados a la FP o a la universidad privada porque el PP ha apostado por ellas". "Por no hablar de infraestructuras: en estos ocho años no hay ninguna relevante que no proceda de fondos europeos, ni en autovías ni en Jaén en proyectos comprometidos como la Ciudad Sanitaria, la de la Justicia o el Conservatorio de Danza", ha concluido.

