Rocío Blanco destaca que el modelo del PP convierte a trabajadores y autónomos en "protagonistas del cambio"

La coordinadora regional de Empleo del PP y candidata al Parlamento andaluz, Rocío Blanco, en una nueva edición del foro 'Jiennenses que lideran. Empleo y formación'. - PP JAÉN

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La coordinadora regional de Empleo del PP y candidata al Parlamento andaluz, Rocío Blanco, ha subrayado que el modelo del PP está impulsando la inversión mediante la simplificación administrativa y a través de planes específicos para Jaén dotados con más de 30 millones de euros este año. "Hoy Jaén y Andalucía miran de tú a tú al resto de España", ha señalado, al tiempo que ha destacado que se han creado las condiciones para que trabajadores y autónomos sean "los verdaderos protagonistas del cambio".

En una nueva edición del foro 'Jiennenses que lideran. Empleo y formación', celebrado en Alcalá la Real (Jaén), Blanco ha recordado que el paro registrado ha caído un 22,43% desde 2018, situándose en niveles no vistos desde enero de 2008.

Durante el encuentro, los populares han continuado con su "escucha activa" a los distintos sectores de la provincia, y la dirigente ha puesto en valor la "vía andaluza" de "estabilidad y crecimiento" impulsada por Juanma Moreno, que, según ha afirmado, permite "no frenar el avance de la tierra frente al abandono que sufrió la industria y el empleo jiennense durante décadas de gobiernos socialistas".

Asimismo, la dirigente popular ha destacado a Alcalá la Real como ejemplo de diversificación industrial, con una reducción del desempleo hasta el 8% en el último año, y ha avanzado nuevas medidas de apoyo: "No solo mantenemos la Cuota Cero para autónomos, sino que en la próxima legislatura apostaremos por su digitalización y asumiremos parte de la cotización de quienes estén de baja o necesiten un impulso entre el mes 13 y el 24 de actividad".

Por su parte, el presidente provincial del PP, Erik Domínguez, junto al alcalde de Alcalá, Marino Aguilera, han destacado que la provincia avanza gracias a la gestión de un Gobierno que "cumple con demandas históricas, como la conexión de los polígonos industriales alcalaínos o el resurgir de Santana en Linares y La Carolina". "Cuando las administraciones trabajan de la mano, Jaén prospera. Hoy tenemos un Gobierno que invierte y cree en nuestras comarcas", ha señalado Domínguez.

El foro ha contado con la voz de sus protagonistas: Juan Manuel Cano (comercio tradicional), Lucía Tejada (emprendimiento joven), Raquel Soto (formación) y Raquel Gómez (autónoma), quienes han coincidido en que la colaboración pública y la formación son los "pilares indispensables" para seguir construyendo una provincia competitiva y con futuro.

