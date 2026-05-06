Moreno no percibe actitud en Vox para buscar acuerdos tras el 17M: "Me dicen fraude en sus furgonetas de campaña"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, interviene en un acto público en Granada. A 05 de mayo de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reiterado este miércoles su voluntad de seguir gobernando "en solitario" tras las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, donde considera que los andaluces "tendrá que decidir si quieren que gobierno solo o acompañado", y ha advertido de que no percibe una "actitud positiva" en Vox para alcanzar posibles acuerdos después de los comicios porque "me insultan en sus propias furgonetas de campaña diciendo que soy un fraude".

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, un día después del barómetro electoral publicado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) sobre el 17M, que sitúa al PP-A al borde de reeditar su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz con 22 puntos de ventaja sobre el PSOE-A, que caería a su peor resultado histórico en autonómicas, y Vox al alza.

Preguntado por si contempla la opción de gobernar con Vox tras el 17M, el líder del PP-A ha asegurado que "todo es posible" para añadir acto seguido que "es evidente que tenemos la posibilidad de alcanzar esa mayoría suficiente, pero también hay que ser honestos y decir que hay cuatro diputados en cuatro provincias que están bailando y por tanto puede pasar, los andaluces van a tener que decidir, la única opción posible y real es la que represento yo y el PP-A, y tendrán que decidir si quieren que gobierne solo o acompañado".

"Yo desde luego quiero gobernar solo, tener las manos libres e independencia para seguir con mi programa, que es un programa moderado, de integración y de gobernar para todo el mundo, y ese es el objetivo por el que trabajamos todos los días para conseguir una mayoría suficiente", ha subrayado Moreno, que ha destacado que "Vox me insulta en sus propias furgonetas de campaña con cartelería diciendo que soy un fraude, no tiene una actitud positiva ni de relaciones institucionales con la opción política que yo represento, ni nosotros tenemos interés en que podamos tener ese acuerdo".

Tras animar a "concentrar el voto" el 17M en su partido, "única opción de gobierno que existe hoy por hoy", el candidato del PP-A a la reelección ha asegurado que no se plantea en plena "vorágine de campaña" qué "líneas rojas" pondría para un eventual pacto con Vox y ha confiado "plenamente en la inteligencia de los ciudadanos de Andalucía, que son conscientes de que Andalucía necesita gobiernos serenos, que gobiernen para todos, políticas integradoras y no importar el ruido y los disparates que a veces vemos en otros lugares de la geografía española".

"Eso no lo queremos los andaluces y estoy absolutamente convencido de que una mayoría social de los andaluces van a apostar por una vía que ha hecho funcionar Andalucía en términos de crecimiento, prosperidad y bienestar y también en términos de mejor convivencia", ha subrayado Moreno, que ha insistido que "no me planteo ahora mismo ninguna posibilidad de tener que llegar a un acuerdo con Vox".

"NO VEO NINGUNA POSIBILIDAD DE QUE SE PUEDA INFLAR EL CENSO EN ANDALUCÍA"

Preguntado por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes abierto por el Gobierno de la Nación y una posible incidencia en la cita con las urnas del 17M, Moreno ha asegurado que no ve "ningún tipo de posibilidad de que se pueda inflar el censo" para estos comicios porque el censo se cerró "hace más de dos meses" tras la disolución del Parlamento "y solo pueden votar los ciudadanos mayores de 18 años que están censados en Andalucía".

"Por tanto, esos 6.900.000 personas que tienen derecho a voto en Andalucía, son los que habitualmente tenemos en Andalucía. No tengo yo ninguna sospecha de que se pueda inflar el censo", ha añadido el presidente de la Junta, que sí ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por volver a "utilizar a los migrantes para hacer política" porque no considera "casualidad que esta regularización se haga en pleno proceso electoral en Andalucía".

Moreno ha defendido "orden e integración" en política migratoria porque "tenemos una tasa de natalidad negativa y la hostelería, la restauración, el campo, el transporte o la construcción necesitan también el esfuerzo colectivo de esas personas", pero ha lamentado que "con Sánchez ha habido un desorden durante estos ocho años, no hay política migratoria y eso ha cebado el discurso de Vox y ha cebado también problemas de convivencia en España".

