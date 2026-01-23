El Ayuntamiento de Granada activa su plan de protección ante fenómenos meteorológicos adversos

Hombre en bicicleta bajo la lluvia. Archivo. - David Zorrakino - Europa Press

GRANADA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, adelantándose a una posible nevada este fin de semana, ha coordinado todas las áreas para activar su plan de protección ante fenómenos meteorológicos adversos dada la previsión meteorológica de la Aemet, que sitúa la cota de nieve en los 700 metros para las próximas jornadas.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra (PP), ha avanzado que el área de Protección Ciudadana cuenta ya con "máxima atención y coordinación" entre Policía Local, bomberos y Protección Civil para activar el Plan de Actuación Local ante Fenómenos Meteorológicos Adversos en el caso de que la capital pase a situarse en un estado de preemergencia o emergencia este fin de semana.

Según ha explicado, se trata de un dispositivo integral de prevención y respuesta que permite a la ciudad "anticiparse y estar preparada" ante episodios como una posible nevada, fuertes vientos, heladas u otras situaciones de riesgo derivadas del clima que requieran de una rápida reacción municipal para "minimizar peligros y garantizar la seguridad de las personas y el buen funcionamiento de los servicios esenciales".

Así, tal y como ha detallado, el plan establece distintos niveles de actuación --nivel amarillo o fase de preemergencia, nivel naranja o fase de emergencia situación 0 y nivel rojo o fase de emergencia situación 1-- en función de la intensidad del fenómeno meteorológico, con capacidad de activación con hasta 72 horas de antelación gracias al sistema Meteoalerta.

Esta planificación permite movilizar de manera coordinada a todos los servicios municipales implicados, desde Protección Civil, Policía Local y Bomberos, hasta los servicios técnicos, sanitarios y de mantenimiento urbano.

"Lo importante no es solo responder cuando ocurre la emergencia, sino adelantarnos lo máximo posible, informar con claridad a la ciudadanía y tomar decisiones preventivas que minimicen su impacto en la vida diaria de la ciudad", ha señalado el portavoz.

El dispositivo contempla medidas generales de información preventiva y de protección a las personas, el control del tráfico y los accesos, la prevención de daños en infraestructuras y arbolado urbano, así como la rápida intervención ante incidencias como caídas de ramas, placas de hielo o afecciones en la movilidad.

Además, se prevé la coordinación con otras administraciones y organismos para garantizar una respuesta eficaz y homogénea en todo el término municipal, mantener limpios los viales de aproximación y salida de los edificios destinados a servicios de la ciudad y garantizar la seguridad en las edificaciones que se vean afectadas por la afectación climatológica.

En cuanto a las medidas específicas; en situación de preemergencia (nivel amarillo), que supone un peligro bajo, los servicios de emergencias revisarán todos los equipos destinados a los trabajos derivados de la situación y se informará a la ciudadanía de las premisas preventivas encargadas de evitar que se produzcan situaciones de riesgo.