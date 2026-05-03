El PSOE cordobés critica que el PP trate las políticas de igualdad como "cromos" que "cambia" en los pactos con Vox

Reparto electoral del PSOE en El Arenal, en Córdoba capital. - PSOE CORDOBA

CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata por el PSOE de Córdoba al Parlamento andaluz en las elecciones del 17 de Mayo Victoria Fernández ha participado este domingo en un reparto electoral en El Arenal, en la capital, junto a la secretaria general de JSA-Córdoba, Pilar Algar, y otros miembros de la candidatura, donde ha criticado que las políticas de Igualdad son "cromos para el PP", que "no duda en cambiarlas por una consejería o por la presidencia del Parlamento en sus pactos con VOX".

Fernández ha traído el mensaje de la igualdad a colación por ser el Día de la Madre, y ha pedido "una reflexión" sobre el papel de las madres y su contribución al estado del bienestar desde el hogar familiar "siempre con el soporte de la sanidad pública, la educación pública y las políticas sociales", tal como ha recogido la formación política en una nota de prensa.

Así, ha puesto sobre la mesa la "preocupante situación" que se está viviendo en otras comunidades por los pactos entre PP y VOX, en los que ha dicho, "las políticas de igualdad y las mujeres somos cromos, cromos que nos cambian por una consejería o por la presidencia de un parlamento, porque así entiende el PP la igualdad, una moneda de cambio".

Tras dudar de las formas "respetuosas y suavonas de Moreno Bonilla", ha dicho que "esos modos no nos van a hacer que nos olvidemos de la situación en que se encuentra la sanidad, la educación, la dependencia, la FP o la universidad", por lo que ha pedido a la ciudadanía que el próximo 17-M "nos dé al PSOE las herramientas necesarias para volver a construir una Andalucía con unos servicios públicos fuertes y robustos, porque ya lo demostramos y lo hicimos en el pasado al construir los cinco opilares del estado del bienestar".

Sobre vivienda, Victoria Fernández ha criticado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP hacen objeción de conciencia a aplicar las leyes estatales en materia de vivienda para los vulnerables, "que son otros hoy en día que los jóvenes, que no pueden acceder al mercado".

Por ello, ha defendido el programa socialista de María Jesús Montero para ayudar a los jóvenes a tener una vivienda adelantándoles o financiándoles el 20% como entrada, además de incentivar a los tenedores de vivienda para que la pongan en el mercado en alquiler, poner suelo a disposición para construir, y rehabilitar los parques públicos de vivienda que están abandonados por el Gobierno del PP.

Por su parte, Pilar Algar, de JSA-Córdoba, ha defendido el programa socialista para que "los jóvenes podamos quedarnos a vivir en la provincia si así lo queremos, con oportunidades de futuro y acceso a la vivienda". Para ello, ha pedido la confianza para María Jesús Montero y su plan de rescate de los servicios públicos que, en educación, pasa por recuperar aulas cerradas, bajar la ratio e invertir en la FP pública y en la Universidad de Córdoba, "ninguneada por el PP".