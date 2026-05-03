El PSOE pide el voto progresista en Granada para "avanzar en bienestar" frente al "retroceso" con el PP

La cabeza de lista al Parlamento andaluz, Olga Manzano, en Maracena. - PSOE GRANADA

MARACENA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha defendido este domingo la "importancia" de las políticas públicas socialistas como "pilar del bienestar" de la ciudadanía y ha asegurado que el próximo 17M "Andalucía y Granada se juegan seguir retrocediendo con el PP o avanzar en más bienestar, igualdad y oportunidades", por lo que ha pedido la movilización del electorado progresista.

Durante su visita al Centro de Participación Activa de Maracena, Manzano ha puesto al municipio como ejemplo de gestión y compromiso con lo público, "un municipio referente en servicios públicos, en políticas de igualdad e infraestructuras, con proyectos transformadores como el metro, símbolo de modernidad con sello socialista". "Hace dos años las políticas progresistas lograron revertir la nefasta gestión de la derecha", un cambio que, ha subrayado en una nota de prensa, "ahora toca en Andalucía".

"Vamos a darle la vuelta a las encuestas y ganar para defender nuestro Estado del Bienestar frente a la estabilidad que vende Moreno Bonilla que significa vía libre para continuar destruyendo todo lo conseguido en torno al sistema público", ha afirmado, tras advertir de que "los servicios públicos no aguantan cuatro años más de recortes".

En clave sanitaria, la candidata socialista ha denunciado el "deterioro" del sistema público andaluz, con "listas de espera que impiden el acceso a la atención, al tratamiento y a la cura", y ha criticado el "abandono" del Gobierno andaluz a la demanda unas Urgencias 24 horas en el Centro de Salud de Maracena. Una reivindicación que, según ha señalado, "el PP ha ignorado y que será prioritaria con María Jesús Montero al frente de la Junta".

En este sentido, ha avanzado que el PSOE, además, impulsará el refuerzo de la atención primaria y de los servicios sanitarios en el área metropolitana. "María Jesús Montero pondrá en marcha un Plan de Recuperación de la sanidad pública en la que la atención primaria tendrá un espacio preferente porque es la que resuelve hasta el 95% de los casos de las enfermedades que entran por la puerta de la sanidad", explicado.

Manzano ha insistido en que "la única alternativa real a los problemas reales de la gente y al empobrecimiento de la clase media que impulsa el PP es el Partido Socialista" y ha apelado directamente a la movilización del electorado progresista. "Si quienes han confiado en el PSOE vuelven a hacerlo y si quienes tienen duda también cogen la papeleta de la defensa de lo público, vamos a lograr un gobierno al servicio de la mayoría social", ha asegurado.

Junto al alcalde de la localidad, Carlos Porcel, además ha defendido que "lo público es el mayor patrimonio de Andalucía, construido gracias al esfuerzo de generaciones de socialistas" y ha reafirmado el compromiso del PSOE en materia de transporte público -más frecuencias, conexiones y calidad del servicio- con el Área Metropolitana, "una zona que crece, trabaja y necesita respuestas reales".

Por su parte, el alcalde de Maracena y secretario general del PSOE de la localidad, Carlos Porcel, ha advertido de los efectos negativos que conllevan las políticas de recortes de las derechas y ha recordado que desmantelaron la ayuda a domicilio en la localidad. "Un servicio fundamental que emplea a más de 200 personas en la localidad y ayuda a muchos dependientes. Un servicio que junto a mi equipo de gobierno blindé nada más llegar llega al Ayuntamiento".