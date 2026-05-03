El Ayuntamiento de Sevilla asegura que se han retirado carteles de "todos" los partidos por "riesgo" para peatones

Banderola electoral del PP en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado este domingo que se han retirado carteles electorales de "todos" los partidos en diferentes zonas de la ciudad después de que la inspección de Alumbrado Público haya detectado banderolas que "ponen en riesgo la solidez estructural de los soportes de alumbrado y los pernos de anclaje de los basamentos, suponiendo un riesgo para los viandantes".

"El Ayuntamiento está retirando los carteles que se encuentran en espacios no autorizados, colocados sin permiso o que no garanticen la seguridad de los ciudadanos, lo que es la prioridad", ha sentenciado. Para instalar banderolas en soportes de alumbrado, ha aclarado el Ayuntamiento a los medios, "es necesario contar con la autorización de alumbrado público, ya que los soportes están en la vía pública y es necesaria la garantía de solidez estructural del conjunto por cuestiones de seguridad".

En esta línea, el Consistorio ha explicado que "muchas de las banderolas carecían de las obligadas gomas de protección en los herrajes metálicos de sujeción para evitar daños en la pintura y galvanizado de los soportes de alumbrado público". Ítem más: "Todas las banderolas que se han instalado con herrajes son dobles y no se permiten debido a que la carga de viento duplica los esfuerzos mecánicos sobre el soporte y pernos".

Entre las irregularidades detectadas, Alumbrado Público apunta también a que "hay carteles directamente fijados con bridas a los soportes, algo no permitido". La Junta Electoral de Zona (JEZ) habilita unos espacios electorales y "es en esos espacios donde los partidos deben pedir sus correspondientes permisos, no en otros lugares".

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A y candidato por Sevilla, Alejandro Moyano, ha anunciado en su red social X que el partido denunciará la retirada "ilegal" de propaganda electoral por parte del Ayuntamiento de Sevilla durante la noche de este sábado. "¡De vergüenza! El PP, pillado eliminando al rival político a golpe de radial, en farolas asignadas y con permiso de la Junta Electoral. Es antidemocrático. Lo vamos a denunciar. La democracia también se defiende en cada farola", ha sentenciado Moyano.

En la misma línea, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha acusado Al alcalde, José Luis Sanz, de "cruzar una línea gravísima" al "ordenar presuntamente" a operarios municipales la retirada de publicidad electoral de Por Andalucía colocada en farolas que "habían sido asignadas formalmente a esta candidatura como espacio electoral".

Sánchez ha señalado en una nota que uno de los casos detectados se ha producido en la calle Resolana, donde Por Andalucía tiene asignadas diez farolas como espacio electoral, "tal y como recoge el acta del Área de Hacienda firmada por los representantes de todas las candidaturas con derecho a asignación de farolas y por los propios funcionarios de la Delegación".

"Estamos ante un hecho gravísimo, impropio de una institución democrática. El alcalde no puede utilizar los medios municipales para intervenir en la campaña electoral ni para retirar propaganda de una candidatura colocada en espacios que le corresponden legalmente", ha afirmado Sánchez. Ha advertido de que esta actuación "atenta contra las garantías democráticas del proceso electoral" y "contraviene lo establecido en el artículo 56 de la LOREG", que regula la puesta a disposición de espacios y lugares públicos para la colocación gratuita de propaganda electoral. "Vamos a defender hasta el final los derechos democráticos de Por Andalucía y de cualquier candidatura. Lo que ha ocurrido es inadmisible y exige una rectificación inmediata", ha concluido el portavoz de IU.