PSOE resalta los avances del Gobierno en empleo y en astilleros en Cádiz frente al "engaño masivo" de Moreno

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix (ci), la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró (cd), el cabeza de lista por Cádiz, Juan Cornejo (i), y el secretario local en Puerto Real, Carlos Salguero (d), en un acto. - PSOE DE CÁDIZ

PUERTO REAL (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha contrapuesto el "récord" de carga de trabajo en los astilleros de la provincia gaditana y la reducción del desempleo a través de las políticas del Gobierno de España frente al "engaño masivo" de Juanma Moreno, candidato a la reelección por el PP para las próximas elecciones andaluzas.

En un acto en Puerto Real, Ruiz Boix junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, el cabeza de lista por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, y el secretario local, Carlos Salguero, han analizado "los dos modelos de gobierno antitéticos" que se enfrentan en las próximas elecciones del 17 de mayo.

Los dirigentes socialistas han defendido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez como "el motor que ha devuelto la dignidad industrial" a la Bahía de Cádiz frente a una Junta de Andalucía que "ha abandonado a los vecinos a su suerte en las listas de espera" de la sanidad pública.

Juan Carlos Ruiz Boix ha hecho hincapié en que Puerto Real es "un municipio de izquierdas", donde su partido aspira a "superar los resultados de las pasadas generales".

"Tenemos claro que hay un modelo que cumple: el de María Jesús Montero y la SEPI, que ha permitido contar con la mayor carga de trabajo de la historia de los astilleros", ha afirmado, citando "programas estratégicos" como el FSS con el Reino Unido, los encargos del Ministerio de Defensa y la apuesta por la energía eólica.

El secretario general de los socialistas gaditanos ha aportado datos para "desmontar" el discurso de la derecha, al afirma que Puerto Real "se ha visto favorecido por las políticas de Pedro Sánchez, reduciendo el desempleo en más de 5.000 personas".

Esto supone "una reducción de más de un tercio del paro desde los tiempos de Mariano Rajoy", según ha subrayado, calificando además esta gestión como "la apuesta clara por un modelo de progreso". En el lado opuesto, el PSOE ha situado "la hoja de servicios nula de Moreno en la provincia".

"La otra alternativa es el desmantelamiento de lo público, las colas en la sanidad y las promesas incumplidas en Puerto Real", ha denunciado el dirigente provincial, que se ha mostrado crítico con la situación del hospital comarcal.

A este respecto, ha aseverado que "la palabra dada de Moreno no vale nada" y que "prometió la ampliación de la UCI en 2018 y hoy, ocho años después, la realidad es que Juanma no lo hizo y vuelve a prometer lo mismo". Es por eso que Ruiz Boix ha puesto esto como "el ejemplo de las falsas promesas de un presidente que vive del humo".

Por su parte, la secretaria de Organización federal, Rebeca Torró, ha insistido en que "hay partido" y los socialistas salen "a ganarlo", al entender que "existe una alternativa real encabezada por María Jesús Montero".

Torró ha sido tajante al unificar "el peligro que representan las derechas", argumentando que "PP y Vox son lo mismo, recortes y retrocesos".

"Si un andaluz no quiere esperar días eternos para ir al médico, si no quiere ver a familiares morir esperando la dependencia o que las oportunidades de sus hijos dependan de su cuenta bancaria, la única solución es el PSOE", ha aseverado Torró.

La dirigente federal ha concluido haciendo un llamamiento a las urnas para el próximo domingo 17 de mayo, al afirmar que a los andaluces y andaluzas "les va la vida en ello". "Es el momento de elegir entre el bienestar de la mayoría o el negocio de unos pocos", ha apostillado.

Desde el PSOE han mostrado su confianza en que la movilización en la Bahía de Cádiz será "la llave" para revertir "el modelo del castigo" de Juanma Moreno y "consolidar las políticas de reindustrialización que están permitiendo que la provincia deje de ser el furgón de cola del desempleo en España".

