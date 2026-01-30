El Ayuntamiento de Granada aprueba de forma definitiva su presupuesto para 2026

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra (PP). - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes en pleno de manera definitiva sus presupuestos municipales para 2026; que ascienden a 358,2 millones de euros, un 7,6 por ciento más que el anterior.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra (PP), ha señalado que este presupuesto es posible gracias a la mayoría que los granadinos dieron a su partido "frente a un PSOE y un Vox instalados en una posición destructiva y de bloqueo".

"Si dependiéramos de ellos, Granada no tendría presupuesto. PSOE y Vox dicen no a mejorar los contratos de limpieza y jardines, dicen no a subir un 40 por ciento cultura, dicen no a subir un 30 por ciento la inversión para el transporte urbano y dicen no a un presupuesto histórico en dependencia", ha dicho.

Por su parte, la concejal de Economía y Hacienda, Rosario Pallarés, ha destacado que para 2026 habrá una subida del 30 por ciento en inversión para Movilidad, que asciende a un total de 24,6 millones de euros que permitirán continuar mejorando un servicio que en 2025 se cerró con el récord histórico de 30.136.640 viajeros (un 7,1 por ciento de crecimiento respecto a las cifras de 2024).

También permitirá mantener todas las bonificaciones para niños, jóvenes y abonos generales y continuar con la renovación progresiva de la flota con modelos cien por cien eléctricos o híbridos más limpios y sostenibles.

Atendiendo a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2031, los presupuestos contemplan una subida del 40 por ciento de la inversión en Cultura, con un total de 4,1 millones de euros, que se verá reflejada también en el impulso a proyectos culturales que contribuyan a la proyección exterior de la ciudad y a fortalecer el dinamismo económico de la ciudad.

Estas cuentas municipales prácticamente doblan el presupuesto en dependencia gracias a la colaboración con la Junta de Andalucía, pasando de 22 a 42 millones de euros en recursos destinados a las personas mayores y a las familias más vulnerables.

Las políticas sociales se convierten así en uno de los ejes centrales del presupuesto para 2026, con una inversión global que se incrementa en un 70 por ciento alcanzando los 50.775.528 euros, y con medidas de apoyo directo a la ciudadanía, como el cheque bebé de 200 euros.

En este sentido, la concejala ha recordado el resto de bonificaciones que el Ayuntamiento ha aprobado, dentro de su marco de competencias, para contribuir a aliviar la carga de la vivienda a los granadinos, destinadas tanto a la compra de viviendas y alquiler con renta limitada como a su rehabilitación y que inciden más en las familias numerosas y en los inmuebles de protección oficial.

Además, el Grupo Popular elevó este viernes al pleno del Ayuntamiento de Granada una moción en defensa de una reforma "justa y respetuosa con la autonomía municipal" del sistema de financiación local que permita "garantizar la igualdad entre los ciudadanos, la sostenibilidad de los servicios públicos municipales y el equilibrio territorial en todo el país".