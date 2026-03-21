El Ayuntamiento de Granada apunta que favorecer la nueva vivienda es un "gran reto" que tienen los consistorios

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha comparecido ante los medios este sábado junto a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y ha apuntado que la favorecer nueva vivienda a las ciudades es "un gran reto que tenemos los ayuntamientos", al tiempo que ha valorado que "tenemos que tomar todos los caminos posibles" para favorecer el acceso a la misma, con especial incidencia en los jóvenes.

En un audio remitido a los medios, la alcaldesa ha apostillado que "desde el primer momento hemos tomado decisiones y medidas para favorecer y construir nueva vivienda, especialmente vivienda protegida". En concreto, ha precisado que en casi cautro años se han construido licencias "para casi 3.000 nuevas viviendas en Granada", siendo más de la mitad de VPO "a un precio asequible".

"Creo que el esfuerzo que estamos haciendo es muy importante y lo estamos haciendo de la mano del propietario privado al que tenemos que agradecer su apuesta y confianza por esta ciudad", ha afirmado la regidora, además de aclarar que han modificado las ordenanzas que afectan a la edificación "para ser más ágiles en los tiempos a la hora de aprobar la licencia para ofrecer seguridad jurídica a ese promotor".

Por su parte, la primera edil ha señalado en el entorno de los Mondragones se ha hecho efectivo el decreto al que se han adherido, y ha concretado que en la semana anterior "aprobamos esa bolsa de viviendas en cinco suelos que gracias al decreto bueno pues van a pasar de ser suelo de equipamiento a poder ser suelo para construir vivienda en alquiler también a precio asequible formando parte del parque público del Ayuntamiento que va a dar alcance a 565 viviendas".

En relación, ha agradecido al Gobierno andaluz el trabajo desarrollado en el entorno de Los Mondragones, puesto que actualmente "hoy vemos cómo las tareas de urbanización avanzan y va a venir a ser un nuevo barrio de nuestra ciudad que va a conectar con todo su entorno".

Asimismo, ha valorado que la apuesta de la Junta de Andalucía en Granada "es decidida" a la hora de impulsar en la provincia la construcción de nueva vivienda, motivo por el que se ha ofrecido a la Administración regional para "seguir desarrollando nuevos proyectos y tocar todas las puertas posibles para favorecer la construcción de nueva vivienda especialmente protegida en nuestra ciudad".