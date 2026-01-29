Ayuntamiento de Granada coloca la primera piedra del laboratorio iQuantum de IA urbana para mejorar servicios públicos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la colocación de la primera piedra del laboratorio iQuantum. - AYUNTAMIENRO DE GRANADA

GRANADA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha organizado este jueves la colocación de la primera piedra del centro demostrador iQuantum, un proyecto estratégico impulsado por el Consistorio que posiciona a la ciudad como "referente nacional" en Inteligencia Artificial (IA) aplicada al entorno urbano.

En este sentido, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "con iQuantum, Granada da un paso decisivo para liderar la innovación urbana en España, poniendo la Inteligencia Artificial al servicio de los servicios públicos, del empleo de calidad y del bienestar de la ciudadanía". Según ha señalado la Administración local en una nota, iQuantum Granada será el primer centro demostrador de IA urbana de España.

Se concibe como un laboratorio vivo en el que empresas, universidades, administraciones públicas y ciudadanía podrán colaborar para desarrollar, probar y validar soluciones tecnológicas en un entorno urbano real.

De este modo, el centro permitirá aplicar la IA a ámbitos clave como la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la gestión del agua, la salud, la educación, la sostenibilidad ambiental, la digitalización de los servicios públicos o la gestión inteligente de edificios, con el objetivo de "mejorar la calidad de vida de la ciudadanía" y avanzar hacia una administración "más eficiente, moderna y cercana".

El proyecto se articula bajo un modelo de innovación abierta de cuádruple hélice, que integra al sector público, el tejido empresarial, el ámbito académico y la sociedad civil, garantizando que las soluciones desarrolladas respondan a necesidades reales y tengan un impacto directo en la ciudad.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado asimismo el papel de iQuantum como motor de crecimiento económico y atracción de talento, recordando que Granada es una de las provincias líderes en creación de empleo en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, según el informe Mapa del Empleo Tecnológico de España de la Fundación COTEC.

Además, el Ayuntamiento ha apuntado que Granada ha registrado el mayor crecimiento porcentual de empleo TIC entre las ciudades españolas de más de 200.000 habitantes, duplicando en la última década los puestos de trabajo en este sector. "iQuantum refuerza este liderazgo y nos permite consolidar a Granada como una ciudad de oportunidades, capaz de atraer inversión, talento y proyectos innovadores", ha añadido la primera edil.

En este sentido, ha explicado que permitirá dar cabida a proyectos estratégicos de gran calado como eCityGranada, cuyo objetivo es transformar el barrio de Los Pajaritos en un entorno urbano "más sostenible, energéticamente eficiente e inteligente", convirtiéndolo en "un auténtico laboratorio vivo de innovación urbana".

El nuevo centro se ubicará en la antigua Nave de Automovilismo, en el barrio de Los Pajaritos, contribuyendo de manera decisiva a su regeneración urbana y social. De esta manera, el edificio será un espacio "singular, flexible y abierto", concebido para "favorecer la experimentación, la colaboración y la demostración tecnológica".

En este marco, el edificio iQuantum funcionará como un edificio inteligente gracias a la incorporación de tecnologías basadas en datos en tiempo real e Inteligencia Artificial, que permitirán optimizar el consumo energético, anticipar incidencias y mejorar su gestión y mantenimiento. Además, iQuantum será la sede de Building Data Space (Building DS), el espacio europeo de datos especializado en edificios inteligentes, situando a Granada en la vanguardia de la gestión avanzada de datos aplicados a la eficiencia energética, la sostenibilidad y la digitalización del parque inmobiliario.

La iniciativa iQuantum, impulsada desde la Concejalía de Innovación del Ayuntamiento de Granada, es un claro ejemplo de colaboración público-privada y cuenta ya con el apoyo y patrocinio de compañías líderes a nivel nacional e internacional como T-Systems, Orange, Endesa, Cetaqua, Cívica, Gecor, Innovasur, GPU Solutions, Nvidia, Lenovo o Debos.

Asimismo, iQuantum cuenta con la colaboración de importantes instituciones y organizaciones vinculadas a la innovación y la transformación digital como la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), onTech Innovation, el Círculo Tecnológico, la Cámara de Comercio de Granada, la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), AMETIC, la Fundación AI R&D o Eurecat.

Con este proyecto, Granada consolida su apuesta por un modelo de ciudad inteligente, sostenible y abierta a la innovación, convirtiéndose en un referente en el desarrollo y aplicación de la Inteligencia Artificial urbana. Para el consistorio granadino, la colocación de la primera piedra de iQuantum simboliza así "el inicio de una nueva etapa en la que la tecnología, la colaboración y la visión estratégica se ponen al servicio del progreso y el bienestar de la ciudadanía".