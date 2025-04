El Ayuntamiento de Granada exige con votos de PP y Vox a Montero la inclusión "inmediata" en el plan de alivio

GRANADA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado en pleno este viernes con los votos a favor de PP y Vox y en contra del PSOE la moción promovida por el grupo municipal popular para solicitar que se incluya a la ciudad en el plan de alivio financiero para municipios previsto por el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero.

En rueda de prensa previa al pleno, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Jorge Saavedra, del PP, ha advertido de que la exclusión de Granada del plan de alivio puesto en marcha por el Gobierno central en otras capitales andaluzas, como Jaén, supone "un trato discriminatorio injustificado, contabilizado hasta en dos millones de euros al año de pérdidas" para la ciudad de la Alhambra, "ante el que no vamos a permanecer callados".

Saavedra se ha referido así a la moción presentada por el PP al pleno ordinario de abril en la que exige a la también secretaria general del PSOE-A la inclusión "inmediata" del Ayuntamiento de Granada "en igualdad de condiciones con otras ciudades" a dicho plan por el que se permite a las capitales incluidas en el Fondo de Ordenación "la ampliación de los plazos de amortización de los préstamos suscritos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales y poder llegar hasta los 20 años en municipios con elevada presión fiscal".

El primer teniente de alcalde ha subrayado que "no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos" y ha explicado que la moción nace tras el pacto alcanzado meses atrás entre el PSOE y el grupo independiente Jaén Merece Más y que permitió una moción de censura para desalojar al alcalde popular de esa ciudad, en referencia a Agustín González, "y entregar la alcaldía al PSOE".

"Como parte de ese acuerdo, se prometieron medidas excepcionales para aliviar la deuda de Jaén, un compromiso político que ahora se disfraza de plan generalizado pero que, curiosamente, excluye a Granada sin ningún motivo razonable", ha explicado, por lo que ha instado a la ministra Montero a dar explicaciones "porque queremos saber en base a qué criterios se ha determinado la exclusión de Granada de este plan, cuando nuestra situación económica es tan delicada como la de otros municipios andaluces que sí se han beneficiado de esta decisión".

Para el portavoz popular, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, "este no es un tema de color político, es un asunto de justicia institucional y de respeto a una capital andaluza que merece las mismas oportunidades que el resto. Vamos a defender con firmeza los intereses de Granada y no pararemos hasta que el Gobierno rectifique", ha señalado.

Según Jorge Saavedra, "el hecho de que Granada, una de las dos únicas capitales de provincia junto a Jaén sometidas al Fondo de Ordenación, haya quedado fuera de este paquete de medidas, no solo es incomprensible, sino profundamente injusto. Es evidente que aquí hay un criterio político y no técnico, y no vamos a quedarnos callados mientras se castiga a esta ciudad por no ser moneda de cambio en los pactos del PSOE".

El grupo popular ha indicado que la deuda estructural del Ayuntamiento de Granada ha lastrado durante años la capacidad de inversión y ejecución de políticas públicas esenciales, y que esta situación exige un trato equitativo por parte del Gobierno de España.

"Es inaceptable que los granadinos sean ciudadanos de segunda a ojos del Ministerio de Hacienda", ha subrayado Saavedra. Con esta moción, el Partido Popular de Granada reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la ciudad frente a lo que considera una discriminación basada en intereses partidistas.