El Ayuntamiento de Granada inicia este lunes las obras de consolidación en el muro del Cuarto Real de Santo Domingo

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, atiende a los medios durante la visita a las obras de la agrupación de vertidos del barrio El Fargue (Granada). A 22 de abril de 2026, en Granada (Andalucía. España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de consolidación del muro del Cuarto Real de Santo Domingo, situado en la Cuesta de Aixa, comenzarán este lunes, 27 de abril, con el objetivo de "frenar su deterioro, reforzar su estabilidad y garantizar la seguridad" en este entorno del barrio del Realejo en Granada, donde este elemento cumple además una función de contención de tierras para salvar el desnivel existente entre el Cuarto Real y la propia Cuesta de Aixa. La actuación, adjudicada a la empresa Bados Navarro SL, cuenta con una inversión de 173.519,97 euros y un plazo de ejecución de tres meses, en el marco del Plan Alhambra, impulsado por la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Granada.

Así lo ha trasladado el Consistorio en una nota, donde ha detallado que el proyecto permitirá actuar sobre un muro de cerca de 85 metros de longitud y más de 460 metros cuadrados de superficie, vinculado al antiguo trazado de la muralla histórica de la ciudad.

El estado actual de la estructura, con pérdida de material, fisuras y desprendimientos en distintos tramos, está asociado al progresivo lavado de los materiales y a la pérdida del mortero de unión, lo que ha reducido la cohesión del conjunto y hace necesaria una intervención integral.

Los trabajos se desarrollarán en varias fases: comenzarán con la limpieza y retirada de elementos deteriorados, continuarán con la reparación de juntas, el sellado de grietas y la reposición de piezas dañadas, y culminarán con la reconstrucción de los tramos más degradados mediante técnicas y materiales compatibles con su carácter histórico, como morteros de cal.

En las zonas más afectadas se incorporarán sistemas de refuerzo mediante anclajes y mallas de estabilización para garantizar la estabilidad del conjunto a largo plazo. La actuación incluye además la mejora del entorno en la Cuesta de Aixa, con la adecuación del espacio público y la pavimentación del ámbito de intervención, favoreciendo su integración con el conjunto del Cuarto Real de Santo Domingo y mejorando las condiciones de este espacio.

Con motivo del inicio de las obras, podrán producirse afecciones puntuales al tránsito peatonal en la zona, que estarán debidamente señalizadas durante el desarrollo de los trabajos. La intervención contará con un equipo especializado en restauración y arqueología, dada la singularidad del enclave y su valor patrimonial.